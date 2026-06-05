В Бурятии разработали дрон-перехватчик для нужд СВО
Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил на ПМЭФ, что в регионе разработали новый дрон-перехватчик для нужд СВО и готовятся масштабировать его производство. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Цыденова, аппарат предназначен для поражения других дронов. Он сам наводится, поэтому оператору не нужно вести его вручную. После захвата цели устройство направляется по оптическому образу.
Глава региона добавил, что первое изделие уже отправили на линию фронта. Сейчас оно проходит боевую апробацию и уже показало свою эффективность.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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