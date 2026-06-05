В Бурятии разработали дрон-перехватчик для нужд СВО

05 июня 2026, 10:12

Фото: iStock/kckate16

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил на ПМЭФ, что в регионе разработали новый дрон-перехватчик для нужд СВО и готовятся масштабировать его производство. Об этом пишет РИА Новости.