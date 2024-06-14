В частном секторе Мариуполя обнаружили оставленные боевиками Азова* боеприпасы

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Бойцы Росгвардии совершали дежурный обход частного сектора Левобережного района Мариуполя. На территории одного из домовладений они нашли оставленный боевиками националистического батальона Азов* схрон с боеприпасами.
Как рассказал РИА Новости участвовавший в поисковых мероприятиях военнослужащий Росгвардии с позывным Барс, в этих районах националисты готовили на территории частного сектора оборонительный рубеж, активно используя гражданскую инфраструктуру. Поэтом здесь довольно часто можно обнаружить спрятанные боеприпасы, в том числе и повреждённые.
Сапёры постоянно проверяют в Мариуполе здания, строения и объекты промышленной застройки. Из-за того, что в этом районе велись активные боевые действия и там могут находиться взрывоопасные предметы, присутствие гражданских лиц в этом секторе пока находится под запретом.
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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
Александр Бойцов