В Чечне посчитали провокацией инцидент с комбатом «Восток-Ахмат»

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
В сети распространилось видео, где чеченский батальон вступил в конфликт с российским военным
Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев считает провокацией конфликт командира батальона «Восток-Ахмат» Вахи Хамбулатовым на блокпосту, находящемся в Запорожской области. По словам Дудаева, бойцов «Восток-Ахмат» останавливали в третий раз на дороге.
По его словам, конфликт был исчерпан ещё в минувшем году.
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«К таким патриотам нашей страны, как подполковник Ваха Висамович и его соратники, которые ежедневно рискуют жизнью, защищая нашу национальную безопасность, должно быть, как минимум, уважительное отношение со стороны всех остальных служб», - написал Ахмед Дудаев в Telegram-канале.
«Но никак не успокоятся представители ЦИПСО и другие наши недоброжелатели, которые вечно пытаются расшатать ситуацию и вбить клин между нашими подразделениями, распространяя подобные видеоролики», - отметил Дудаев.Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины предъявила обвинения гендиректору корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борису Обносову. СБУ собрала доказательства на гендиректора российской корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова. Ему предъявили обвинение по статье о пособничестве в агрессии против Украины. В данный момент решается вопрос об объявлении в международный розыск.
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Мария Фирсова