ВС РФ взяли под контроль поселок Ласточкино под Авдеевкой

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Армия России освободила от ВСУ и взяла под свой контроль поселок Ласточкино под Авдеевкой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ласточкино и продолжили улучшать положение по переднему краю», — рассказали в Минобороны.
Кроме того, нанесены удары по местам скопления украинских военных в районах Уманского, Нетайлово и Очеретино в ДНР. Также российские военные отразили шесть контратак штурмовиков ВСУ в районах населенных пунктов Северное, Первомайское и Петровское в ДНР и еще две атаки — в районах Ленинского и Новобахмутовки.
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Элина Позднякова