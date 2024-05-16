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В Чехии пытаются угадать действия ВС РФ в рамках наступления

Lidovky: ВС РФ могут начать наступление на ВСУ с двух сторон
16 мая 2024, 12:33
Фото: iStock/Evgeny555

Фото: iStock/Evgeny555

Армия России может начать наступать на позиции ВСУ с двух сторон. Об этом пишет чешское издание Lidovky.
«Русские продвигаются к Харькову, и об этом пишут уже несколько дней. В чем цель? Путин точно не против получить близ границ санитарную зону, и он говорит об этом официально. Однако цель может заключаться кое в чем другом», — говорится в статье.

Издание предполагает, Украина будет вынуждена укрепить оборону у Харькова, снимая подразделения ВСУ на Донбассе, а Россия этим воспользуется и начнёт наступать сразу с двух сторон.



Напомним, армия России шестой день наступает в Харьковской области. Под контроль российских войск перешло уже 12 населенных пунктов. Тем временем ВСУ пытают перебросить под Харьков подкрепление в виде живой силы и техники.

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«Боец ВСУ, не нужно бежать — умрёшь уставшим»: появилось видео с бойцами РФ из Волчанска
Опубликовано видео с российскими военными на въезде в Волчанск
16 мая 2024, 12:55

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские бойцы группировки «Север», которая осуществляет наступление в Харьковской области, «передали привет» из Волчанска, где продолжаются бои, а ВСУ отступают. Кадры показал Telegram-канал «Северный ветер».
«Уже Волчанск. Боец ВСУ, не нужно бежать — умрешь уставшим. Сдавайся в плен. Победа будет за нами», — говорит военный на видео.

Напомним, российские мотострелки и бронетехника выбивают ВСУ из центральных районов Волчанска. Подразделения ВСУ вынуждены покидать свои позиции и отходить назад, ближе к Харькову. По данным военкоров, ВС РФ уже взяли центр Волчанска в полукольцо, под контролем ВС РФ находится 70% города.

В свою очередь Генштаб ВСУ с прискорбием сообщил, что украинские подразделения покинули свои позиции на некоторых участках в районах Лукьянцев и Волчанска из-за активных штурмовых действий ВС РФ.

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Россия и Китай призвали прекратить затягивание конфликта на Украине
Россия и КНР призвали не допустить неконтролируемой фазы в конфликте на Украине
16 мая 2024, 12:53

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Китай и Россия отмечают необходимость прекращения шагов, способствующих затягиванию боевых действий и эскалации конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
«Стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта, призывают предотвратить его переход в неконтролируемую фазу», — говорится в заявлении.
Дипломатические переговоры являются наиболее приемлемой формой решения конфликта, подчеркнули они.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом. Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Перед этим они провели двустороннюю открытую встречу, в ходе которой обсудили экономическое и политическое сотрудничество между странами.

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На Украине заявили о возможности мобилизовать около 100 тысяч бойцов
«УП»: мобилизация с 25 лет позволит призвать в ВСУ около 100 тысяч военных
16 мая 2024, 12:35

Фото: iStock/Olena_Z

Мобилизация с 25 лет позволит призвать в ВСУ около 100 тысяч военных. Об этом пишет издание «Украинская правда».
«Собеседники прогнозируют, что решение о мобилизации с 25 лет может добавить в украинскую армию примерно 100 тысяч молодых бойцов», — указано в материале.

Отмечается, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный напоминал Владимиру Зеленскому о законе, снижающем мобилизационный возраст. Однако у лидера были сомнения. В результате он решил подписать документ из-за истощения войск.

2 апреля Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста для вступления в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) до 25 лет, а 16 апреля закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить информацию о себе в военкомате.

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Володин: киевский режим втягивает США и страны Европы в большую войну
16 мая 2024, 12:24

Фото: Сайт Кремля

Киевский режим втягивает США и европейские страны в широкомасштабную войну, считает председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале он отметил, что украинские депутаты пытаются убедить Вашингтон использовать поставляемое им оружие для нанесения ударов по территории России.

По мнению Володина, это может привести к трагедии, затрагивающей всё человечество. Он подчеркнул, что любое применение американского и европейского оружия против мирных городов России потребует ответных мер для защиты граждан страны.

Политики Запада, по мнению спикера Госдумы, несут ответственность за происходящее и должны предотвратить нарастающий конфликт.

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В НАТО повторили призыв поставлять оружие Киеву в ущерб стандартам альянса
Глава Военного комитета НАТО Бауэр повторил призыв поставлять оружие Украине
16 мая 2024, 11:54

Фото: iStock/Michele Ursi

Адмирал и глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр повторил призыв руководства альянса к членам блока поставлять Украине оружие даже в ущерб собственным обязательствам перед альянсом. Это заявление он сделал перед началом встречи начальников генштабов НАТО в Брюсселе, передает РИА Новости.
«Нам следует отдавать предпочтение поставкам оружия Украине даже за счет наших стандартов в альянсе», — отметил он.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также подчеркивал, что в случае столкновения союзников с выбором между соблюдением стандартов НАТО и поддержкой Украины, приоритет следует отдавать поддержке Украины, с последующим планированием восстановления запасов в будущем.

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Бойцы ВС РФ раскрыли новую тактику ВСУ в Серебрянском лесничестве
ВСУ накрывают позиции масксетями, скрывая численность в Серебрянском лесничестве
16 мая 2024, 11:49

Фото: iStock/Perboge

Украинские военные в Серебрянском лесничестве стали накрывать свои позиции маскировочными сетями, чтобы скрыть свою численность. О новой тактике ВСУ рассказал оператор БПЛА группы Амура из спецназа «Ахмат» с позывным «Ферзь».
«Украинские военные накрывают позиции масксетями, чтобы скрыть свою численность. Но в итоге это бесполезно, так как российские бойцы разбирают их полностью», — передаёт RT слова российского бойца.

Он также рассказал, что украинские военные предпринимают попытки выжечь лес термобарическими снарядами, однако российские бойцы справляются с огнём подручными средствами.

Кроме того, в борьбе с беспилотниками помогают средства РЭБ, отметил «Ферзь». Он отметил, что вражеские дроны сажают, а после перепрошивают, ремонтируют и запускают в работу, подстраиваясь под частоты украинской стороны.

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На Украине сотрудников букмекерских контор забронировали от мобилизации
16 мая 2024, 11:14

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Министерство экономики Украины приняло решение временно освободить от мобилизации сотрудников букмекерских контор, пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
В приказе ведомства указано, что на ближайшие полгода от мобилизации будут защищены компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения для спортивных ставок на Украине. Также временно освобождены от мобилизации фирмы, предоставляющие консультационные услуги бизнесу.

«Минэкономики освободило от мобилизации компанию Glovo, а также фирмы, связанные с букмекерами, рекламные агентства и компании с американскими владельцами», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно о распространении проблемы игромании среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) после легализации онлайн-казино.

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В России завели дела на более 600 иностранцев за наемничество на стороне ВСУ
16 мая 2024, 10:52

Фото: istockphoto/breakermaximus

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении 650 наемников из 49 стран, которые участвуют в военных действиях на территории Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время часть иностранных наемников арестована, другие объявлены в розыск.

Уголовное преследование ведется в отношении 658 боевиков, уточнили в СК РФ.

Прежде сообщалось, что польский наемник, который воевал на стороне ВСУ, перешел на сторону России. Это произошло после того, как командование ВСУ и боевые товарищи бросили его на поле боя в Крынках. Последние новости читайте в материале «Радио 1».

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Контратака ВСУ в Липцах и закрепление ВС РФ в Глубоком: последние новости СВО
16 мая 2024, 10:42

Фото: istock / Dmitry Andreev

ВС РФ развивают наступление и стремятся улучшить свои позиции на Часовоярском направлении. ВСУ идут в контратаку, но сталкиваются со встречным огнем российской артиллерии. О последних событиях в зоне проведения СВО и о том, где закрепилась российская армия, читайте в материале «Радио 1».

Запорожское направление


ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Работино. Бойцы группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, противник потерял до 25 военнослужащих, два автомобиля и гаубицу М777 американского производства.
Продолжаются бои северо-западнее Вербового.


Донецкое направление


В Георгиевке продолжаются бои на западных окраинах населенного пункта. ВС РФ владеют инициативой и давят на позиции ВСУ, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Продолжаются ожесточённые бои в Нетайлово. Не смотря на тяжёлое положение, оставлять населённый пункт ВСУ просто так не собираются. Аналогичная ситуация и в Уманском.

Часовоярское направление


ВС РФ стремятся улучшить свои позиции с северного и южного флангов. ВСУ всеми силами пытаются остановить продвижение ВС РФ, чтобы не допустить окружения.


Во Франции раскрыли последствия выхода России к Харькову
Во Франции раскрыли последствия выхода России к Харькову

Харьковское направление


Российским войскам удалось взять под контроль северную часть Волчанска. По позициям ВСУ активно работает артиллерия и авиация ВС РФ. ВС РФ закрепились на южной окраине н.п. Глубокое и продвинулись в глубину от 500 метров до 1,2 километра в направлении н.п. Липцы. Противник трижды предпринимал контратакующие действия, однако атаки были отбиты встречным огнем.

Покровское направление


В районе Новоалександровки идут тяжелые бои. Западнее Орловки ВС РФ стараются выровнять линию фронта.

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