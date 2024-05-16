В Чехии пытаются угадать действия ВС РФ в рамках наступления

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Армия России может начать наступать на позиции ВСУ с двух сторон. Об этом пишет чешское издание Lidovky.
«Русские продвигаются к Харькову, и об этом пишут уже несколько дней. В чем цель? Путин точно не против получить близ границ санитарную зону, и он говорит об этом официально. Однако цель может заключаться кое в чем другом», — говорится в статье.
Издание предполагает, Украина будет вынуждена укрепить оборону у Харькова, снимая подразделения ВСУ на Донбассе, а Россия этим воспользуется и начнёт наступать сразу с двух сторон.
Напомним, армия России шестой день наступает в Харьковской области. Под контроль российских войск перешло уже 12 населенных пунктов. Тем временем ВСУ пытают перебросить под Харьков подкрепление в виде живой силы и техники.
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Элина Позднякова