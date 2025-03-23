В Чехии военные увольняются из-за украинского конфликта, пишут СМИ

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На 40% больше военных увольняется из армии Чехии на фоне украинского конфликта последние три года. Об этом пишет Novinky, ссылаясь на главу чешского Минобороны Яну Чернохову.
«Для некоторых людей причиной ухода (из армии — прим. ред.) стала война на Украине, заявила министр в сенате во время обсуждения поправок к Закону о воинской службе», — сказано в материале.Чернохова подчеркнула, что некоторые люди снимают униформу на фоне запугиваний от некоторых порталов мобилизацией и возможной отправкой на Украину. В Генштабе слова Черноховой никак не прокомментировали. В прошлом году из чешской армии ушли 1370 человек, годом раньше — примерно й,2 тысячи, а в 2022 году показатель составил 1337 человек. В Чехии профессиональная армия уже примерно 20 лет.
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