В Чехии заявили, что страна устала от военной поддержки Украины
Экс-глава полиции Чехии Навотны: помощь Украине набивает карманы преступников
Военная помощь Украине со стороны Евросоюза набивает карманы коррупционеров, а в Чехии уже устали от этого. Такое заявление сделал бывший глава чешской полиции Станислав Новотны.
По его словам, западные СМИ активно ведут проукраинскую пропаганду, из-за чего практически никто не выступает против военной поддержки Киева.
«(Военная поддержка от ЕС) только набивает карманы преступников. Посол самой коррумпированной страны мира, похоже, считает, что коррупция решит всё. Но ресурсы не безграничны. И наш народ тоже от помощи Украине устал», — заявил Новотны в интервью RT.
В свою очередь политический обозреватель Грег Вайнер в разговоре с Общественной Службой Новостей отметил, что с начала конфликта ЕС и США направили на Украину порядка 500 миллиардов долларов, большую часть которых потратили «непонятно на что».
«Вашингтон до сих пор не может получить детализированный отчет. Данный вопрос в США анализирует целая комиссия во главе с начальником департамента Министерства финансов. Более того, сам (президент США — ред.) Дональд Трамп несколько раз поднимал тему отчетности потраченных средств», — сказал эксперт.
Он подчеркнул, что именно Вашингтон стоит за активностью антикоррупционных органов Украины. США рано или поздно подведут подсчёт, после чего будут предъявлены обвинения, а руководству Украины придётся ответить за пропавшие средства.