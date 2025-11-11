11 ноября 2025, 23:59

Экс-глава полиции Чехии Навотны: помощь Украине набивает карманы преступников

Фото: iStock/alfexe

Военная помощь Украине со стороны Евросоюза набивает карманы коррупционеров, а в Чехии уже устали от этого. Такое заявление сделал бывший глава чешской полиции Станислав Новотны.





По его словам, западные СМИ активно ведут проукраинскую пропаганду, из-за чего практически никто не выступает против военной поддержки Киева.





«(Военная поддержка от ЕС) только набивает карманы преступников. Посол самой коррумпированной страны мира, похоже, считает, что коррупция решит всё. Но ресурсы не безграничны. И наш народ тоже от помощи Украине устал», — заявил Новотны в интервью RT.

«Вашингтон до сих пор не может получить детализированный отчет. Данный вопрос в США анализирует целая комиссия во главе с начальником департамента Министерства финансов. Более того, сам (президент США — ред.) Дональд Трамп несколько раз поднимал тему отчетности потраченных средств», — сказал эксперт.