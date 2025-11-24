В Челябинской области задержали банду, которая похищала выплаты участников СВО
Полиция Челябинской области задержала семь членов этнической группировки, занимавшейся хищением выплат бойцов спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
По версии следствия, преступники искали бездомных и предлагали им ночлег, после чего уговаривали заключить контракт с Минобороны для участия в СВО. Чтобы завладеть выплатами, злоумышленники оформляли доверенности на управление счетами потерпевших или выпускали дополнительные банковские карты.
В группу также входили так называемые «чёрные вдовы» — женщины, заключавшие фиктивные браки с рекрутами, чтобы получить компенсации в случае их ранения или гибели.
У задержанных изъяли три автомобиля, около 60 мобильных телефонов, десятки банковских карт и сим-карт. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом организованной группой.
