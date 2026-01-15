В Черкассах защитники от мобилизации разбили машины военкомата
Неизвестный мужчина в Черкассах атаковал автомобили сотрудников военкомата, пытаясь спасти потенциального призывника. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел, когда военные проверяли документы у прохожего и выявили нарушения в его воинском учете.
На требование пройти с ними этот гражданин не отреагировал. Вокруг собралась толпа, и один из участников достал металлический предмет. Он начал разбивать стекла служебных машин. После нападения злоумышленник скрылся с места происшествия.
Тем не менее, мужчину, которого пытались защитить от призыва, задержали и направили на медкомиссию. Ситуация вызвала резонанс в социальных сетях и обсуждения среди местных жителей.
