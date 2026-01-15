В Черкассах защитники от мобилизации разбили машины военкомата

15 января 2026, 14:27

В Черкассах неизвестный повредил машины ТЦК, отбивая мужчину от мобилизации

Фото: iStock/Panama7

Неизвестный мужчина в Черкассах атаковал автомобили сотрудников военкомата, пытаясь спасти потенциального призывника. Об этом пишет РИА Новости.