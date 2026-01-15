Украинец напал с отверткой на сотрудников военкомата
В городе Измаил Одесской области мужчина напал с отверткой на сотрудников ТЦК. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на областной военкомат.
Группа военнослужащих остановила местного жителя, чтобы проверить его документы. В ответ на их требования тот повел себя агрессивно, достал отвертку и начал угрожать, создавая опасность для их жизни и здоровья.
После нападения мужчина попытался скрыться, сев в проезжавший мимо автомобиль. Его водителя вскоре задержали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, информация о пострадавших не уточняется.
Ранее сообщалось о трагедии, произошедшей во Львове с насильно мобилизованным и брошенной в снег девушкой.
