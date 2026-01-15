Украинец напал с отверткой на сотрудников военкомата

15 января 2026, 11:13

В Измаиле мужчина напал с отверткой на сотрудников ТЦК

Фото: iStock/feri ferdinan

В городе Измаил Одесской области мужчина напал с отверткой на сотрудников ТЦК. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на областной военкомат.