Украинец напал с отверткой на сотрудников военкомата

В Измаиле мужчина напал с отверткой на сотрудников ТЦК
Фото: iStock/feri ferdinan

В городе Измаил Одесской области мужчина напал с отверткой на сотрудников ТЦК. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на областной военкомат.



Группа военнослужащих остановила местного жителя, чтобы проверить его документы. В ответ на их требования тот повел себя агрессивно, достал отвертку и начал угрожать, создавая опасность для их жизни и здоровья.

После нападения мужчина попытался скрыться, сев в проезжавший мимо автомобиль. Его водителя вскоре задержали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, информация о пострадавших не уточняется.

Лидия Пономарева

