В Киеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

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В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.
По данным издания «Общественное», в городе также слышны взрывы. Городская администрация сообщила о работе систем противовоздушной обороны.
Предупреждение об угрозе с воздуха объявлено в большей части территории Украины с вечера 22 апреля. Сигнал периодически отменяют и снова объявляют в регионах. В настоящее время сирены звучат также в Киевской и Николаевской областях.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Предупреждение об угрозе с воздуха объявлено в большей части территории Украины с вечера 22 апреля. Сигнал периодически отменяют и снова объявляют в регионах. В настоящее время сирены звучат также в Киевской и Николаевской областях.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Алина Юрчак