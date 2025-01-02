В Черкасской области Украины прогремели взрывы

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov
Взрывы прозвучали в Черкасской области Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом информирует издание «Страна.ua».
Согласно информации источника, звуки взрывов были слышны в городе Канев. По имеющимся данным, в Черкасской, Сумской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях Украины звучал сигнал воздушной тревоги.
Иные подробности в настоящее время не уточняются.
В среду, 1 января, в Киеве произошло несколько взрывов, работала система противовоздушной обороны.
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Иные подробности в настоящее время не уточняются.
В среду, 1 января, в Киеве произошло несколько взрывов, работала система противовоздушной обороны.
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Екатерина Коршунова