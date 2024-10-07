В Черниговской области остановили производство дронов для ВСУ из-за диверсии

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в результате диверсии пророссийских повстанцев в Черниговской области было сорвано производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Слова Лебедева цитирует РИА Новости.
По его словам, в результате пожара был уничтожен трансформатор на подстанции «Новый Быков» в Черниговской области.
Ранее Лебедев заявил, что российские военные атаковали район авиабазы ракетами и горюче-смазочными материалами (ГСМ), где предположительно располагались солдаты ВСУ.
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«Нарушено энергоснабжение в населенных пунктах Новое Быково, Петровка, Казацкое… важно, что временно остановлено производство БПЛА в селе Новый Быков и ремонтные работы военной техники», – сообщил он.
Ранее Лебедев заявил, что российские военные атаковали район авиабазы ракетами и горюче-смазочными материалами (ГСМ), где предположительно располагались солдаты ВСУ.
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Александр Климов