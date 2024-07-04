В Черниговской области повреждены энергообъекты

Фото: istockphoto / Yelantsevv
В администрации Черниговской области рассказали о повреждении объектов энергетической инфраструктуры после атаки, сообщили в MK.ru.
О повреждениях одного из энергетических объектов в Черниговской области после ночной атаки 4 июля сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус в своем телеграм-канале.
Ночью в трёх областях Украины — Житомирской, Черниговской и Сумской — произошли взрывы. Местные СМИ сообщили, что в этих регионах была объявлена воздушная тревога.
Читайте также:
Казнил русских солдат и глумился над телами: как наемник из Португалии служил в ВСУ и позировал с убитыми пленными
В шесть раз сократилось население оккупированного Украиной Херсона
Беженцы рассказали о «сафари», устроенном на них дронами ВСУ
«Без электричества остаются 5963 потребителя. Энергетики проводят соответствующие работы. Ночью в регионе более пяти часов длилась воздушная тревога», — говорится в сообщении.
Ночью в трёх областях Украины — Житомирской, Черниговской и Сумской — произошли взрывы. Местные СМИ сообщили, что в этих регионах была объявлена воздушная тревога.
Читайте также:
Казнил русских солдат и глумился над телами: как наемник из Португалии служил в ВСУ и позировал с убитыми пленными
В шесть раз сократилось население оккупированного Украиной Херсона
Беженцы рассказали о «сафари», устроенном на них дронами ВСУ
Мира Полтева