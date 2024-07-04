В шесть раз сократилось население оккупированного Украиной Херсона

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Губернатор региона Владимир Сальдо рассказал, что в Херсоне, который находится под контролем ВСУ, население сократилось в шесть раз.
«По данным оккупационных властей, в Херсоне осталось 65 тыс. жителей, по нашим оценкам, на самом деле в Херсоне не более 50 тыс. человек — всё, что осталось от 300-тысячного города», — заявил он в беседе с РИА Новости.
Сальдо также отметил, что социально-экономическая жизнь города «замирает» из-за того, что многие мужчины были мобилизованы или уклоняются от мобилизации. Он подчеркнул, что доходы населения снижаются, в то время как цены постоянно растут — за последний квартал они увеличились на 15–20%.
«Выписывают огромные штрафы, вымогают у людей взятки. Оккупационные власти приступили к конфискации у гражданских лиц автомобилей в пользу боевиков», — рассказал губернатор о беспределе работников украинских военкоматов.
Кроме этого, даже у проукраински настроенных жителей Херсона появляется ненависть к действующей власти. Это связано с последним законом о мобилизации и напряженной экономической ситуацией.
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Мира Полтева