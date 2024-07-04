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В шесть раз сократилось население оккупированного Украиной Херсона

Сальдо: Под оккупацией ВСУ в Херсоне шестикратно сократилось население
04 июля 2024, 10:04
Фото: istockphoto / repinanatoly

Фото: istockphoto / repinanatoly

Губернатор региона Владимир Сальдо рассказал, что в Херсоне, который находится под контролем ВСУ, население сократилось в шесть раз.
«По данным оккупационных властей, в Херсоне осталось 65 тыс. жителей, по нашим оценкам, на самом деле в Херсоне не более 50 тыс. человек — всё, что осталось от 300-тысячного города», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Сальдо также отметил, что социально-экономическая жизнь города «замирает» из-за того, что многие мужчины были мобилизованы или уклоняются от мобилизации. Он подчеркнул, что доходы населения снижаются, в то время как цены постоянно растут — за последний квартал они увеличились на 15–20%.



«Выписывают огромные штрафы, вымогают у людей взятки. Оккупационные власти приступили к конфискации у гражданских лиц автомобилей в пользу боевиков», — рассказал губернатор о беспределе работников украинских военкоматов.

Кроме этого, даже у проукраински настроенных жителей Херсона появляется ненависть к действующей власти. Это связано с последним законом о мобилизации и напряженной экономической ситуацией.

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ВСУ обманом пытаются узнать расположение ЗРПК «Панцирь-С1»
Зенитчик Питер: ВСУ пытаются метеошарами обмануть российские ПВО
04 июля 2024, 09:41

Фото: istockphoto / PavelRodimov

Вооружённые силы Украины пытаются определить местоположение российских систем ПВО, запуская метеорологические шары, сообщили в ТАСС.
О попытках украинских военных обмануть российских бойцов рассказал военнослужащий с позывным "Питер" — заместитель начальника расчёта зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1»

«Пытаются запускать что-то вроде метеошаров, которые летают на большой высоте. То есть на такой дальности мы не можем точно сказать, что это: вроде летит по параметрам беспилотник. И вот враг пытается просто выманить нас, чтобы мы стрельнули и он узнал, где мы», — рассказал «Питер».

Ранее военнослужащий из ДНР с позывным Панда поделился информацией о том, как бойцы в зоне специальной военной операции успешно использовали методы обмана американских комплексов Javelin, предоставленных Вооружённым силам Украины (ВСУ). Кроме того, Панда рассказал о разработке способов защиты техники от дронов.

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#питер
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#вс рф
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Беженцы рассказали о «сафари», устроенном на них дронами ВСУ
04 июля 2024, 09:17

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Российские бойцы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа эвакуировали из населённого пункта Калиновка под Часовым Яром семерых мирных жителей, два месяца прятавшихся от дронов ВСУ в подвале. Они рассказали, что беспилотники устраивали на них настоящую охоту, на манер сафари с участием людей в качестве жертв.
Одна из эвакуированных, пожилая женщина, рассказала, что из подвала был люк наружу, на котором внук сначала написал «Люди». Но потом передумал и надпись закрасил.

«Говорит, вдруг придут нацики, увидят, что тут люди и всех расстреляют», — вспоминает женщина.

На иное отношение солдат ВСУ сложно было рассчитывать, так как в течение двух месяцев они при помощи FPV-дронов устроили настоящую охоту на людей, такое кровавое сафари. Сосед эвакуированных вышел в туалет, и беспилотник тут же сбросил боеприпас буквально ему на голову.

Эвакуированные считают, что если бы их не освободили российские бойцы, их судьба была бы такая же, шансов выжить почти не было. ВСУ целенаправленно охотились за людьми, и подвал не смог бы их долго спасать.

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#днр
#всу
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Марочко: В ВСУ есть случаи сокрытия от высшего командования небоевых потерь
04 июля 2024, 08:59

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

В Вооружённых силах Украины (ВСУ) фиксируются случаи преднамеренного сокрытия от вышестоящего командования небоевых потерь личного состава. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В разговоре с РИА Новости он рассказал о случае в харьковском морге, когда при проведении судебно-медицинской экспертизы тела погибшего военнослужащего 12-й бригады ВСУ было установлено, что он скончался в результате передозировки наркотиков. Что касается минно-взрывных травм, которые были указаны в качестве причины смерти, то они были получены уже после смерти.

Марочко также привёл ещё один случай: при исследовании теле погибшего солдата 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Днепропетровске был установлен суицид. Однако в сопроводительных документах сообщалось о гибели при выполнении боевой задачи.

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ВСУ сдают Карловку, ВС РФ прорывают оборону в Нью-Йорке: последние новости СВО
04 июля 2024, 08:49

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

Российские бойцы продолжают наступление сразу на нескольких направления фронта. Несмотря на потери среди личного состава, ВСУ активно удерживают оборону и пытаются контратаковать. О том, где противник вынужден сдать позиции и на каком участке ВС РФ перехватили инициативу расскажет редакция «Радио 1».

Артемовское и Авдеевское направления


Российская армия завершила зачистку микрорайона Канал в восточной части Часова Яра. Западнее Авдеевки ВС РФ перешли в атаку. Идут бои на рубеже Невельское-Нетайлово, ВСУ готовятся к сдаче Карловки, выводя из населенного пункта боеспособные подразделения, сообщает телеграм-канал «Два майора».


Угледарское направление


Штормовые группы ВС РФ закрепились на южной окраине пруда на окраине Константиновки. Бои за инициативу зафиксированы в балке Икряной западнее Сладкого.


Донецкое направление


Российская армия расширила зону контроля на подступах к Яснобродовке и продолжила движение в частном секторе к западу от центрального парка в Красногоровке. На Времьевском направлении российские бойцы полностью освободили Старомайорское, продвинувшись почти на километр в направлении Макаровки.


На Александро-Калиновском направлении ВС РФ закрепились на окраинах Дружбы, а также заняли большую части Артемово (Пивденного).


ВСУ атаковали Донецк американскими ракетами HIMARS
ВСУ атаковали Донецк американскими ракетами HIMARS


Харьковское направление


ВСУ продолжают скапливать резервы в районе Липцев и Волчанска. Невзирая на большие потери, противник пытается контратаковать. Российские бойцы группировки войск «Север» отражают попытки наступления и вынуждают противника вернуться на прежние позиции.


Запорожское направление


Российские войска перешли в наступление в районе Щербаков-Нестерянки и продвинулись на глубину до полукилометра. Кроме того, в результате боя ВС РФ удалось взять под контроль три опорных пункта ВСУ.


Торецкое направление


ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Нью-Йорка (Новгородское) на глубину до 3 км, заняли часть Юрьевки. Продолжается штурм Южного (Пивденного). Кроме того, ВС России закрепились на окраинах Дружбы.

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#украина
#контрнаступление
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Расчёт «Искандеров» уничтожил МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево — видео
Расчёт «Искандеров» уничтожил МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево
04 июля 2024, 08:43

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российский расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанёс удар по стоянке авиационной технике на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. В результате был уничтожен истребитель ВСУ МиГ-29.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ, опубликовав в официальном телеграм-канале соответствующие кадры объективного контроля. Кроме того, были уничтожены средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы.

Министерство обороны РФ уже третий день подряд отчитывается в поражении украинских военных аэродромов. Например, 2 июля групповым ракетным ударом были уничтожены пять действующих истребителей Су-27 на аэродроме Миргород. 3 июля «Искандер» уничтожил боевой вертолёт Ми-24 на аэродроме Полтава.






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#аэродром
#истребитель
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Боец ВСУ вдохновился примером угнавшего танк сослуживца и сдался в плен
04 июля 2024, 08:25

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Прудников сдался в плен российским военным. Он сообщил, что на этот поступок его вдохновил побег бывшего сослуживца Максима Лихачёва, который приехал в плен на угнанном танке Т-64.
В разговоре с ТАСС Прудников рассказал, что его привезли на позицию в ночь на 22 июня, сообщив, что вскоре его должен кто-то забрать. Однако проходила ночь, бойца никто не встретил. Он не знал, что ему делать. Тогда он вспомнил видео, на кадрах которого украинский солдат на танке приехал к русским и сдался.

Тогда украинец подумал, что он не хуже и тоже хочет жить. Тогда он оставил оружие, пошёл в сторону российских позиций и сдался в плен. Это происходило на Авдеевском направлении. Позже выяснилось, что солдата ВСУ оставили одного удерживать рубеж, где ранее погибло целое подразделение. Их тела были вывезены с позиции несколькими часами ранее.

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МО РФ: Четыре дрона ВСУ уничтожены ПВО над тремя регионами РФ в ночь на 4 июля
04 июля 2024, 07:49

Фото: istockphoto/aapsky

Ночью 4 июля российские дежурные средства противовоздушной обороны пресекли очередные попытки киевского режима атаковать регионы РФ. Четыре беспилотника ВСУ были уничтожены над тремя областями.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Сотрудники российского оборонного ведомства уточнили, что два БПЛА самолётного типа были сбиты над территорией Брянской области, по одному — над Белгородской и Тамбовской областью. Данных о пострадавших и последствиях атак на земле не приводится.

Не умея добиться какого-либо успеха на поле боя, киевский режим всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории российских регионов.

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#режим
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Грузинские наемники обстреляли пункт выдачи гумпомощи
Беженец: грузинские наемники обстреливали пункт выдачи гумпомощи в Торецке
04 июля 2024, 06:44

Фото: iStock/Leestat

Грузинские наемники обстреливали пункт выдачи гуманитарной помощи в подконтрольном ВСУ городе Торецк. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на беженца.
Он рассказал, что в центре города выдавали гуманитарную помощь. В этот момент произошел артобстрел. Там пострадали люди.

«Когда приехали посмотреть (украинские) военные, местные жительницы на них накинулись и стали их ругать, обвинять в обстреле, потому что все слышали, с какой стороны были произведены выстрелы. На что украинский военный сказал: «Це не ми, це грузини», — поделился он.

Беженец добавил, что местные жители замечали в городе поляков и французов, которые всегда были готовы обстреливать поселок.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В зоне СВО уничтожили португальского наемника после казни российского пленного. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В зоне СВО уничтожили португальского наемника после казни российского пленного
Рожин: в зоне СВО уничтожен португальский наемник, казнивший российского бойца
04 июля 2024, 06:38

Фото: iStock/Tomas Ragina

Военный эксперт Борис Рожин заявил, что военные ВС РФ уничтожили в зоне СВО португальского наемника. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Рико Чавес приехал на Украину воевать на стороне ВСУ. Он числился в составе неонацистского батальона «Карпатская сечь». В ноябре 2022 года боевик казнил российского пленного, а после позировал с его телом.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Командование Вооруженных сил Украины постоянно проявляет дилетантизм в таких вещах, как подготовка военных баз к ударам с воздуха. Об этом рассказал финский наемник Ральф Сирен. По его словам, в течение 5 месяцев он не один раз чувствовал разочарование. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
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