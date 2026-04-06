Стало известно, когда поднимут горняков из атакованной ВСУ шахты
Горняков поднимут из атакованной ВСУ шахты в ЛНР во второй половине дня
Работников шахты «Белореченская», оказавшихся заблокированными после атаки ВСУ, планируют поднять на поверхность во второй половине дня. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР в своем канале в мессенджере Max.
Зампред кабмина ЛНР Юрий Говтвин уточнил, что горняков уже удалось поднять на безопасную высоту, с ними поддерживается устойчивая связь, а приток воздуха обеспечен в полном объеме.
«Восстановить электроснабжение планируем сегодня во второй половине дня. После этого мы сможем поднять всех шахтеров на поверхность», — сказал Говтвин.Он также отметил, что ситуация находится на личном контроле главы региона Леонида Пасечника с ежечасным докладом. Ранее сообщалось, что под землей остаются более 40 работников шахты.