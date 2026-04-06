Стало известно, когда поднимут горняков из атакованной ВСУ шахты

06 апреля 2026, 12:13

Горняков поднимут из атакованной ВСУ шахты в ЛНР во второй половине дня

Работников шахты «Белореченская», оказавшихся заблокированными после атаки ВСУ, планируют поднять на поверхность во второй половине дня. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР в своем канале в мессенджере Max.





Зампред кабмина ЛНР Юрий Говтвин уточнил, что горняков уже удалось поднять на безопасную высоту, с ними поддерживается устойчивая связь, а приток воздуха обеспечен в полном объеме.

«Восстановить электроснабжение планируем сегодня во второй половине дня. После этого мы сможем поднять всех шахтеров на поверхность», — сказал Говтвин.