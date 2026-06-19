В четырех областях Украины отключили электричество
В Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях Украины зафиксировали отключения электричества из-за повреждения объектов энергетики. Об этом сообщает Минэнерго Украины.
По данным ведомства, перебои затронули и подконтрольные Киеву территории Запорожской и Херсонской областей. Проблемы с электроснабжением на Украине начались с конца 2025 года на фоне сильных холодов и масштабных повреждений энергетической инфраструктуры. В стране объявили режим чрезвычайной ситуации. Во многих регионах до сих пор ежедневно вводят многочасовые графики отключения электричества.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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