В четырех областях Украины отключили электричество

19 июня 2026, 10:18

Фото: iStock/BulentBARIS

В Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях Украины зафиксировали отключения электричества из-за повреждения объектов энергетики. Об этом сообщает Минэнерго Украины.