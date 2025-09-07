В числе пострадавших при атаке ВСУ на парк в Донецке оказались дети

07 сентября 2025, 23:06

ТАСС: При атаке ВСУ на донецкий парк пострадало четверо людей, среди них есть дети

Фото: iStock/Golfcuk

В результате атаки ВСУ на парк «Гулливер» в Донецке пострадали четыре человека. Среди них, по предварительным данным, есть дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.