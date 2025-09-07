В числе пострадавших при атаке ВСУ на парк в Донецке оказались дети
В результате атаки ВСУ на парк «Гулливер» в Донецке пострадали четыре человека. Среди них, по предварительным данным, есть дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Инцидент произошел вечером 7 сентября в недавно открытом парке, который расположен в Калининском районе города. «Гулливер» обычно многолюден в вечернее время.
Незадолго до взрыва очевидцы слышали характерный звук дрона в небе, затем раздалось несколько взрывов. Один из ударов ВСУ пришелся на место, где гуляли семьи с детьми.
Точный характер ранений пострадавших не уточняется. На месте работают оперативные службы для оценки последствий атаки и оказания помощи гражданам, которые попали под атаку.
