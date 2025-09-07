В США мужчина с ножом напал на полицейского прямо в участке

07 сентября 2025, 22:53

В Нью-Йорке мужчина напал на офицера с ножом

Фото: Istock / yacobchuk

В одном из полицейских участков Нью-Йорка произошёл инцидент с применением холодного оружия — мужчина напал с ножом на сотрудника полиции. Об этом сообщает телеканал ABC News.