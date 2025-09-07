В США мужчина с ножом напал на полицейского прямо в участке
В Нью-Йорке мужчина напал на офицера с ножом
В одном из полицейских участков Нью-Йорка произошёл инцидент с применением холодного оружия — мужчина напал с ножом на сотрудника полиции. Об этом сообщает телеканал ABC News.
По информации издания, злоумышленник ударил офицера по лицу, после чего был застрелен полицейскими. Отмечается, что вооружённого мужчину ликвидировали, когда он попытался атаковать других правоохранителей, которые преследовали его.
На данный момент проводится расследование. Сотрудники полиции выясняют, что именно подтолкнуло нападавшего к столь агрессивным действиям.
