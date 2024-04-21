В Чёрном море атакован российский корабль

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В Севастополе российские военные отбили атаку противокорабельной ракеты, об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
«Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали», — сообщил Развожаев.
Он также призвал доверять только той информации, которая поступает из официальных источников.
Напомним, ранее стало известно о временной приостановке движения автотранспорта на Крымском мосту.
В последнее время со стороны противника часто поступают угрозы об атаке Крымского моста. Так, Владимир Зеленский заявил, что уничтожение моста входит в планы будущего контрнаступления ВСУ.
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