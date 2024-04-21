На Крымском мосту временно приостановили движение автотранспорта

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Движение транспорта на Крымском мосту временно приостановлено, об этом сообщили в Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — уточняется в сообщении.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый план контрнаступления ВСУ включает в себя уничтожение Крымской моста. На это заявление отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что подобные высказывания киевского режима только доказывают, что решение России о проведение спецоперации было верным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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