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На Крымском мосту временно приостановили движение автотранспорта

21 апреля 2024, 09:48
Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Движение транспорта на Крымском мосту временно приостановлено, об этом сообщили в Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.


«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — уточняется в сообщении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый план контрнаступления ВСУ включает в себя уничтожение Крымской моста. На это заявление отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что подобные высказывания киевского режима только доказывают, что решение России о проведение спецоперации было верным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#крымский мост
#автомобили
#движение
Бывший госминистр Карабаха Варданян впервые с начала голодовки связался с семьей
Семья экс-госминистра Варданяна заявила о первом звонке за несколько недель
21 апреля 2024, 07:19

Фото: iStock/Pinkypills

Одному из экс-лидеров армян Нагорного Карабаха Рубену Варданяну, который ранее был задержан Азербайджаном, впервые за несколько недель разрешили позвонить близким. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление его семьи.

Сообщается, что Варданян во время телефонного разговора заявил, что все это время находился «в полной изоляции». Семья опасается ухудшения здоровья бывшего госминистра.

По информации источника, 5 апреля Варданян объявил голодовку, требуя освобождения армянских заключенных, в том числе самого себя.

Напомним, в Азербайджане Варданян обвиняется в финансировании терроризма. Ему грозит до четырнадцати лет лишения свободы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российских миротворцев начали выводить из Нагорного Карабаха.

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#семья
#дмитрий песков
#нагорный карабах
#армения
#азербайджан
#суд
#обвинение
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Суд арестовал троих обвиняемых в поставке некачественных продуктов в ВС РФ
21 апреля 2024, 07:08

Фото: iStock/Jovanmandic

Басманный суд Москвы арестовал трех обвиняемых в поставках в армию России некачественных продуктов по завышенным ценам. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что обвиняемых заключили под стражу до 19 июня текущего года. Задержанным предъявлено обвинение по статье «Присвоение или растрата».

По информации следствия следствия, злоумышленники занимались организацией питания для Минобороны России, однако контракты были заведомо завышены, затраты на приготовление пищи значительно превышали реальную стоимость. А также качество продукции не соответствовало нормам.

Ранее сообщалось, что гражданина Украины задержали на пропускном пункте Верхний Ларс в Северной Осетии при попытке пересечь границу. Против него возбуждено уголовное дело по факту шпионажа.

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#качество
#обвинение
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#суд
#вс рф
#еда
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Обнаружен вирус, который способен вызвать новую пандемию
21 апреля 2024, 06:07

Фото: iStock/Ivan Zhaborovskiy

Вирус гриппа может спровоцировать новую пандемию, сообщает The Guardian, ссылаясь на результаты международного исследования.
В опросе приняли участие 187 ученых со всего мира. 57 процентов респондентов заявили, что новая пандемия будет вызвана другим вирусом гриппа. 21 процент респондентов считает, что именно «Вирус Х» угрожает всему миру.

«Грипп появляется каждую зиму. Эти вспышки можно назвать небольшими пандемиями. Они более-менее контролируются, поскольку различные штаммы, вызывающие их, недостаточно вирулентны. Но так не обязательно будет всегда», – отметил ученый из университета Кельна Джон Салмантон-Гарсия.

Кроме того, 15 процентов опрошенных ученых считают, что Sars-CoV-2 может вызвать новую пандемию.

Ранее сообщалось об обнаружении нового смертоносного вируса-мутанта в Великобритании.

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#вирус
#исследование
#пандемия
#коронавирус
#грипп
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В России снизились продажи табачных изделий
Минздрав: Продажи сигарет в 2023 году снизилсь
21 апреля 2024, 04:18

Фото: iStock/FabrikaCr

Розничные продажи сигарет в России в 2023 году составили 1 000 сигарет на человека. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на доклад Министерства здравоохранения РФ о результатах.
Отмечается, что потребление алкоголя также снизился до 8,44 литра. Число россиян, ведущих здоровый образ жизни, в 2023 году увеличится с 7,2 до 9,1 на 100 000 населения.

В ноябре было объявлено, что за первые 10 месяцев 2023 года спрос на безрецептурные средства для отказа от курения вырос на 13 % по сравнению с предыдущим годом.

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#сигареты
#алкоголь
#минздрав рф
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Россиянам рассказали главные признаки телефонного мошенника
21 апреля 2024, 03:34

Фото: iStock/Diy1

Разговоры, в которых звонящий настойчиво просит перевести деньги или ввести пароль, могут быть признаком мошенничества. Об этом в интервью РИА Новости заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
По его словам, есть несколько факторов, которые указывают на возможность мошенничества. Если собеседник настойчиво просит перевести деньги на «безопасный счет» или «выгодно вложиться», следует как можно скорее положить трубку. Депутат подчеркнул, что мошенники – хорошие психологи и профессионально вводят людей в заблуждение.

«Если есть возможность самостоятельно найти контакты организации, от имени которой с вами пытаются связаться, лучше сделать это и выйти на контакт самостоятельно. Не бойтесь выглядеть глупо: в современном цифровом пространстве перестраховка – ваш лучший друг», – отметил Немкин.

Ранее IT-специалист компании SentiLink Дэвид Маймон раскрыл новый способ мошенничества на сайтах знакомств. Злоумышленники используют два смартфона, чтобы обмануть жертв, разрабатывая поддельные приложения.

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#депутат
#госдума
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#мошенничество
#телефон
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Путин поздравил сотрудников органов местного самоуправления
Путин: Ответственная миссия возложена на органы местного самоуправления
21 апреля 2024, 02:43

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил с праздником сотрудников органов местного самоуправления, сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства напомнил, что органы местного самоуправления были учреждены 21 апреля 1785 года по указу Екатерины II. Глава государства подчеркнул, что в современной России на муниципалитеты возложена ответственная миссия.

«От их эффективной, слаженной работы во многом зависят совершенствование социальной инфраструктуры наших городов, благоустройство сельских территорий, решение самых востребованных, повседневных проблем людей», – подчеркнул Путин.

Президент отметил, что вклад в достижение общей цели вносят чиновники всех уровней муниципальной власти.

Ранее президент Путин поручил регионам направить средства, полученные через систему обязательного медицинского страхования (ОМС), на выплату зарплат врачам, в том числе работающим в регионах.

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В МВД предложили ужесточение контроля за техосмотром транспорта
#владимир путин
#президент
#россия
#омс
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В МВД предложили ужесточение контроля за техосмотром транспорта
В МВД предложили ужесточить техосмотр транспорта
20 апреля 2024, 23:46

Фото: iStock/Minerva Studio

Министерство внутренних дел России предложило утвердить дополнительные контрольные показатели для техосмотра транспорта. В частности, соответствующий документ, подтверждающий наличие тахографа, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Так, транспортные средства должны быть оборудованы контрольным устройством для регистрации режима труда и отдыха водителя. При заполнении диагностической карты в поле «Тахограф или контрольное устройство (тахограф)» необходимо указать модель, марку и серийный номер устройства, установленного на транспортном средстве при прохождении технического осмотра.

Кроме того, еще один предлагаемый показатель обеспечит высокую вероятность несоблюдения основных требований в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении деятельности по техническому обслуживанию переездов.

В пояснительной записке также говорится, что индикаторы помогут выявить соответствие или отклонение от контролируемых параметров при проведении технического осмотра, свидетельствующих о несоответствии основным требованиям.

Ранее стало известно, что МВД хочет обязать банки предоставлять данные об электронных переводах в 24 часа.

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#мвд
#техосмотр
#машины
#автомобили
#документы
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«Паразиты»: в Госдуме раскрыли, кто мешает повысить зарплаты медикам
Депутат Арефьев: повысить зарплаты врачам мешают ФМС и страховая компания
20 апреля 2024, 20:16

Фото: iStock/demaerre

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с NEWS.ru перечислил «паразитов», мешающих повысить зарплаты врачам.

«Надо отказаться от страховой медицины. Зачем она нужна? Все это возмущает до глубины души. Зачем посадили двух паразитов между пациентом и лечебным заведением: ФМС и страховую компанию», – заявил депутат.
Он подчеркнул, что эти организации не занимаются лечением людей, но деньги забирают себе. На эти средства они строят новые офисы и начисляют себе большие зарплаты.

Арефьев призвал объединить бюджетные средства и финансы ФМС, чтобы тем самым повысить зарплаты врачам через областные и районные здравотделы.

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#медицина
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#госдума
#зарплата
#медработники
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В Подмосковье полицейский получил в глаз от автомобилистки
СК: женщина ударила полицейского в глаз после эвакуации ее машины в Домодедово
20 апреля 2024, 19:02

Фото: iStock/Dzurag

Женщина в подмосковном Домодедово ударила полицейского в глаз из-за эвакуации ее машины. Об этом говорится в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.

Отмечается, что женщина решила выразить свое недовольство из-за выполнения сотрудником правоохранительных органов своих обязанностей. В результате чего полицейский получил удар в область глаза.

Уточняется, что женщину задержали и допросили. В скором времени будет решен вопрос об ее аресте, сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Дагестане задержана пособница террориста-диверсанта, который десять лет назад обезглавил полковника МВД. Сотрудники правоохранительных органов задержали 48-летнюю Липу М., которую обвиняют в участии в незаконном вооружённом формировании.

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#полицейские
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