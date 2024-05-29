В Чёрном море уничтожили безэкипажный катер, следовавший в сторону Крыма

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Морская авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВМС Украины в Чёрном море. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что объект был уничтожен в районе 18:30 мск в северо-западной части акватории Чёрного моря. Он следовал в сторону Крымского полуострова.
Ранее начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС РФ Дмитрий Богданов заявил, что украинские беспилотники способны преодолевать расстояние до двух с половиной тысяч километров. Он подчеркнул, что ВСУ не стоят на месте и вкладываются в модернизацию своей военной техники, в том числе и беспилотников.
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Анастасия Чинкова