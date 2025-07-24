В Дагестане введён режим беспилотной опасности из-за угрозы атак БПЛА
МЧС России сообщило о режим опасности атак БПЛА в Дагестане
МЧС России ввело режим беспилотной опасности на всей территории Дагестана, предупредив жителей о риске атак дронов и призвав к бдительности.
В ночь на 24 июля в 00:10 мск экстренное оповещение распространилось через официальное приложение МЧС:
«Опасность атаки БПЛА в Республике Дагестан. Будьте бдительны».Ранне атаки беспилотников подверглись соседние регионы. Одна из самых серьезных атак за все время произошла в Сочи. Украинские дроны атаковали нефтебазу в Сириусе. Было слышно от 15 до 20 взрывов. Туристы прячутся на парковках и в других укрытиях.
В Абхазии очевидцы сообщили, что во время налета БПЛА на Сочи один из дронов пролетел над КПП с РФ.
Известно о семи взрывах в небе над Адлером. В Краснодарском крае работает система ПВО.