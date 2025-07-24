В Дагестане введён режим беспилотной опасности из-за угрозы атак БПЛА

24 июля 2025, 03:54

МЧС России сообщило о режим опасности атак БПЛА в Дагестане

Фото: iStock/aapsky

МЧС России ввело режим беспилотной опасности на всей территории Дагестана, предупредив жителей о риске атак дронов и призвав к бдительности.





В ночь на 24 июля в 00:10 мск экстренное оповещение распространилось через официальное приложение МЧС:

«Опасность атаки БПЛА в Республике Дагестан. Будьте бдительны».