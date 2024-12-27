ВС РФ нанесли массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием за неделю

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Российские войска за минувшую неделю нанесли один массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что с 21 по 27 декабря ВС РФ ударами высокоточного оружия и беспилотников поразили энергетические объекты, обеспечивающие работу ВПК Украины, инфраструктуру военных аэродромов, склады боеприпасов, базы горючего, цеха производств, места хранения и подготовки к запуску БПЛА и учебные центры операторов дронов.
Кроме того, российские военные поразили пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наёмников.
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