28 января 2026, 18:20

Премьер Дании Фредериксен заявила о якобы нежелании РФ быть в мире с Европой

Фото: istockphoto/A-Basler

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что, по ее мнению, Москва не стремится к примирению с европейскими государствами. Об этом пишет The Guardian.





Кроме того, она подчеркнула, что что США и страны Старого Света должны сохранять единство. Москва в свою очередь указывала на рост активности НАТО у своих западных рубежей, альянс расширяет свои инициативы, объясняя это политикой «сдерживания» и противодействием «агрессии».





«Россия не хочет мира с Европой», — сказала Фредериксен.