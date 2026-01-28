В Дании провокационно высказались о России
Премьер Дании Фредериксен заявила о якобы нежелании РФ быть в мире с Европой
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что, по ее мнению, Москва не стремится к примирению с европейскими государствами. Об этом пишет The Guardian.
Кроме того, она подчеркнула, что что США и страны Старого Света должны сохранять единство. Москва в свою очередь указывала на рост активности НАТО у своих западных рубежей, альянс расширяет свои инициативы, объясняя это политикой «сдерживания» и противодействием «агрессии».
«Россия не хочет мира с Европой», — сказала Фредериксен.
Президент Владимир Путин ранее неоднократно утверждал, что Россия не намеревается ни на кого нападать, а западные власти, по его словам, используют тезис о «российской угрозе», чтобы переключать внимание общества с внутренних проблем.