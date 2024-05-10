В День Победы ВСУ 38 раз обстреляли Херсонскую область

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В День Победы 9 мая украинские войска 38 раз ударили по территории Херсонской области. Об этом сообщают оперативные службы региона.
Отмечается, что в светлое время суток было выпущено 18 снарядов, ещё 20 прилётов зафиксировано с наступлением ночи.
В результате обстрела пострадали семь населённых пунктов: Алёшки, Великая Лепетиха, Днепряны, Каховка, Новая Каховка, Пролетарка и Царское.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил об ударе ВСУ по НПЗ в Калужской области минувшей ночью. Местные жители слышали взрывы, по предварительным данным, работали системы ПВО. Удары были слышны в районе часа ночи. В результате обстрела на заводе вспыхнул пожар. При этом официальных сообщений от Минобороны РФ не поступало.
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В результате обстрела пострадали семь населённых пунктов: Алёшки, Великая Лепетиха, Днепряны, Каховка, Новая Каховка, Пролетарка и Царское.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил об ударе ВСУ по НПЗ в Калужской области минувшей ночью. Местные жители слышали взрывы, по предварительным данным, работали системы ПВО. Удары были слышны в районе часа ночи. В результате обстрела на заводе вспыхнул пожар. При этом официальных сообщений от Минобороны РФ не поступало.
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Анастасия Чинкова