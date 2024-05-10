ВСУ обстреливают мирных жителей, пытающихся покинуть Херсон

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ВСУ открывают огонь по гражданским, которые пытаются сбежать их Херсон, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на партизанов.
По информации агентства, Вооружённые силы Украины открывают огонь на поражение по мирным жителям, пытающимся покинуть Херсон и попасть на левый берег Днепра.
Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич рассказал, что Херсон превратился в «город страха и горя». По его словам, город наводнили вооружённые люди, которые пьянствуют, дебоширят и отказываются платить за себя в заведениях. Мирные жители боятся выходить на улицу. Подробнее о происходящем в Херсоне читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева