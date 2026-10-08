В Дергачах заявили об ударе по месту размещения колумбийских наемников
Представитель российских силовых структур сообщил об уничтожении в Дергачах пункта временной дислокации, где находились колумбийские наемники. По его словам, речь идет о бойцах 23-го отдельного штурмового полка Нацгвардии Украины, ранее прибывших из Киева. Об этом пишет РИА Новости.
Как утверждают российские военные, украинское командование использует иностранных бойцов на наиболее опасных направлениях. В интервью некоторые наемники жаловались на слабую координацию действий и высокие риски на фронте.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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