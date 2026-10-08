В Дергачах заявили об ударе по месту размещения колумбийских наемников

08 октября 2026, 07:11

Фото: iStock/IherPhoto

Представитель российских силовых структур сообщил об уничтожении в Дергачах пункта временной дислокации, где находились колумбийские наемники. По его словам, речь идет о бойцах 23-го отдельного штурмового полка Нацгвардии Украины, ранее прибывших из Киева. Об этом пишет РИА Новости.