В Херсонской области атака ВСУ унесла жизни многодетного отца и дочери

07 октября 2026, 20:52

В Херсонской области при атаке ВСУ погибли многодетный отец с 15-летней дочерью

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о трагедии, произошедшей в Геническом округе. По его словам, утром возле села Рыково украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль.





Отмечается, что инцидент произошел в 120 километрах от линии боевого соприкосновения. Сальдо добавил, что Александр вместе с супругой Татьяной воспитывал 13 детей. В настоящее время женщина ожидает рождения четырнадцатого ребенка.





«Машина была полностью уничтожена. Погибли Александр Колотун и его 15-летняя дочь. Семью Колотун хорошо знают на Херсонщине: они открыли небольшую пекарню и снабжали хлебом жителей окрестных сел. В июне президент России Владимир Путин лично вручил ей орден «Мать-героиня», — подчеркнул губернатор в Макс.