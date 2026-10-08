В Китае заявили об эффективной тактике «двойных ударов» российской армии
Украинскую энергосистему ждёт неминуемый крах из-за участившихся ударов ВС РФ, что толкает Киев к неизбежной корректировке внешнеполитического курса. Об этом говорится в статье китайского издания Sohu.
Журналисты отмечают, что действия российской армии вынуждают Владимира Зеленского отказаться от прежней неуступчивости. Ключевым фактором, меняющим стратегическую обстановку, становится тактика «двойного удара». Сначала цель атакуют высокоточные ракеты, а затем на объект обрушивается волна беспилотников. Этот метод, по оценке авторов, оказался чрезвычайно жестким и эффективным, превратившись в настоящий кошмар для противника.
Особую тревогу у китайских аналитиков вызывает массированное применение роев дронов. Эти атаки оказывают колоссальное давление на энергетический сектор, приближая войска России к главной цели. С приближением зимы непрерывные удары по инфраструктуре делают положение режима Зеленского критическим, оставляя Киеву все меньше пространства для дипломатического маневра.
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