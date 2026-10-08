08 октября 2026, 04:53

Sohu: Украине грозит энергетический коллапс из-за тактики «двойных ударов» ВС РФ

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинскую энергосистему ждёт неминуемый крах из-за участившихся ударов ВС РФ, что толкает Киев к неизбежной корректировке внешнеполитического курса. Об этом говорится в статье китайского издания Sohu.