В Одессе повредили объект портовой инфраструктуры

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Наталья Гуменюк, представитель оперативного командования «Юг» ВСУ сообщила, что в Одессе вспыхнул пожар, но его оперативно ликвидировали.
Объект портовой инфраструктуры повредили в Одессе на юге Украины, пишет ТАСС.
Других подробностей не приводится.
В ночь на понедельник воздушная тревога в Одесской области продолжалась более 3,5 часа. Украинские издания писали о серии взрывов в Одессе.
Ранее сообщалось, что после Нового года ВСУ выпустили по Донецку ещё 15 ракет из РСЗО. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК в своём Телеграм-канале.
В публикации говорится, что в воскресенье, 31 декабря, из реактивной ракеты залпового огня по Донецку было выпущено 20 ракет.
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ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет из РСЗО после Нового года
«Под угрозой оказалась портовая инфраструктура. К сожалению, произошло попадание в один из таких объектов», - сообщила Гуменюк в эфире украинского телеканала «Рада».
В ночь на понедельник воздушная тревога в Одесской области продолжалась более 3,5 часа. Украинские издания писали о серии взрывов в Одессе.
Ранее сообщалось, что после Нового года ВСУ выпустили по Донецку ещё 15 ракет из РСЗО. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК в своём Телеграм-канале.
В публикации говорится, что в воскресенье, 31 декабря, из реактивной ракеты залпового огня по Донецку было выпущено 20 ракет.
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Мария Фирсова