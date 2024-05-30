В Днепре прогремели взрывы

Фото: istock / aapsky
Взрыв прогремел в украинском городе Днепре. Об этом информирует украинский «24 канал».
Примерно через час о новой серии взрывов сообщило издание «Общественное».
Детали не раскрываются.
По состоянию на 01:10 по московскому времени сигнал воздушной тревоги звучит в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Читайте также:
На Украине предрекли распад НАТО из-за победы России
ВС РФ освободили Часов Яр почти на 70%
В Белом доме заявили об открытии завода по производству боеприпасов для ВСУ
Детали не раскрываются.
По состоянию на 01:10 по московскому времени сигнал воздушной тревоги звучит в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Читайте также:
На Украине предрекли распад НАТО из-за победы России
ВС РФ освободили Часов Яр почти на 70%
В Белом доме заявили об открытии завода по производству боеприпасов для ВСУ
Алина Юрчак