Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы

«24 канал»: в Днепре на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв
30 мая 2024, 01:22
Фото: istock / aapsky

Фото: istock / aapsky

Взрыв прогремел в украинском городе Днепре. Об этом информирует украинский «24 канал».
Примерно через час о новой серии взрывов сообщило издание «Общественное».

Детали не раскрываются.



По состоянию на 01:10 по московскому времени сигнал воздушной тревоги звучит в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Читайте также:

На Украине предрекли распад НАТО из-за победы России

ВС РФ освободили Часов Яр почти на 70%

В Белом доме заявили об открытии завода по производству боеприпасов для ВСУ

#армия
#взрыв
#дмитрий песков
#всу
#рф
На Украине умершему журналисту пришли повторные повестки
«Страна.ua»: Умершему украинскому журналисту прислали еще две повестки
30 мая 2024, 00:32

Фото: istock / Tatiana Ikoeva

Умершему на Украине журналисту Артему Франкову продолжают приходить повестки. Его также призывают пройти медосмотр в Оболонском районе Киева. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Телеграм-канале.
Киевский военкомат 22 апреля опубликовал заявление с признанием рассылки повесток умершим. Тогда имелся в виду именно Оболонский район города Киев, но конкретно, о каком военкомате идет речь, не сообщалось.

«После официального заявления по поводу повестки умершему журналисту Артему Франкову Оболонский ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат - ред.) прислал ему еще две повестки с разными датами рождения. Согласно повесткам, умершего журналиста вызывают на медосмотр», — сказано в сообщении издания.
По данным информагентства, Франков скончался в октябре прошлого года. Согласно новому заявлению, повестка пришла потому, что покойный журналист не обновил свои сведенья в военкомате.

Читайте также:

На Украине предрекли распад НАТО из-за победы России

ВС РФ освободили Часов Яр почти на 70%

В Белом доме заявили об открытии завода по производству боеприпасов для ВСУ
#журналист
#медосмотр
#заявление
#киев
#военкомат
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине предрекли распад НАТО из-за победы России
Экс-депутат Рады: победа РФ в конфликте может привести к началу разрушения НАТО
29 мая 2024, 22:27

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Победа РФ в конфликте на Украине может привести к началу разрушения НАТО. Об этом заявила бывший депутат украинского парламента Алена Гливко, пишет РИА Новости.
«Устойчивость НАТО более хрупка, чем мы думаем», — написала она в статье.

По её словам, многие страны могут отдать приоритет собственной обороне. Она считает, что пока РФ будет «добиваться успехов в Европе», Китай будет расширять свое влияние в Азии. Страны Африки будут склонны бросить вызов основам мирового порядка. Индия будет укреплять свои позиции на Глобальном Юге. Кроме этого, некоторые страны Латинской Америки пойдут по аналогичной траектории, заявила Алена Гливко.

«Если Украина падёт, это будет не просто конец одной страны, это потенциально приведёт к распаду НАТО и установившегося мирового порядка, каким мы его знаем», — отметила она.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что в Белом доме заявили об открытии завода по производству боеприпасов для ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

На Украине заявили о наступлении России на харьковском направлении

В районе Харькова произошёл взрыв

СМИ рассказало о смертельно опасном маршруте побега украинских уклонистов
#победа
#владимир путин
#президент
#китай
#индия
#украина
#страны
#операции
#лидер
#нато
#сво
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине заявили о наступлении России на харьковском направлении
Начальник ХОВА Синегубов: ВС РФ готовят наступление на золочевском направлении
29 мая 2024, 22:16

Фото: iStock/Diy13

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что ВС РФ готовят наступление на золочевском направлении. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны».
По его словам, активизация армии РФ «вызывает обеспокоенность». Местные власти готовят эвакуацию населения близлежащих населенных пунктов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что в районе Харькова произошёл взрыв. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

На Украине зафиксировали случаи избиения и пыток в тюрьмах

Бойцы ВС РФ доставляют важные грузы самоходной ванной, ставя врага в тупик

СМИ рассказало о смертельно опасном маршруте побега украинских уклонистов
#владимир путин
#президент
#радио
#взрыв
#операции
#лидер
#сво
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ освободили Часов Яр почти на 70%
Водолацкий сообщил об освобождении Часова Яра почти на 70%
29 мая 2024, 21:41

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска почти на 70% освободили Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что Часов Яр будет полностью освобождён уже в ближайшее время, поскольку российские войска активно продвигаются. На данный момент под контролем ВС РФ уже порядка 70% территории населённого пункта.

Однако Водолацкий добавил, что на пути военные встречаются с преградами в виде бетонных укреплений, которые им приходится «выковыривать» вручную. Это занимает какое-то время, поэтому наступление может замедляться.

Читайте также:

У ВС РФ сейчас нет задачи освобождения Харькова, заявил Пушилин

В Чёрном море уничтожили безэкипажный катер, следовавший в сторону Крыма

ВКС РФ уничтожили склад беспилотных катеров ВСУ
#часов яр
#днр
#россия
#украина
#сво
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В районе Харькова произошёл взрыв
«Общественное»: в Харьковской области произошёл взрыв
29 мая 2024, 21:36

Фото: iStock/dzika_mrowka

Взрыв произошел в предместье Харькова. Об этом пишет украинское информагентство «Общественное».
Сообщается, что звук слышали в городе, однако, вероятно, взрыв произошел за его пределами. В Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что смертоносную группу «Аида» спецназа «Ахмат» перебросили под Харьков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

СМИ рассказало о смертельно опасном маршруте побега украинских уклонистов

Бойцы ВСУ рассказали о судьбе ушедших на фронт добровольцами

В ВСУ заявили, что у Украины не хватит людей для второй волны мобилизации
#владимир путин
#президент
#радио
#взрыв
#операции
#тревога
#лидер
#сво
#воздушная тревога
#Харьков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Белом доме заявили об открытии завода по производству боеприпасов для ВСУ
Кирби: в Техасе открывают завод по производству компонентов артснарядов для ВСУ
29 мая 2024, 21:24

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Министр армии США Кристин Уормут открывает завод в штате Техас, в котором будут производиться компоненты артиллерийских снарядов для Украины. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, пишет РИА Новости.
«Министр армии находится в Меските, Техас, на открытии нового завода, который увеличит возможности нашей страны производить элементы, используемые при сборке артиллерийских боеприпасов», — рассказал Кирби.

Он отметил, что США планируют к концу следующего года довести выпуск 155-миллиметровых снарядов до 100 000 единиц в месяц. На момент начала конфликта на Украине показатели составляли 14 000 единиц, пояснил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В Раде заявили о «молчаливом согласии» США на удары по России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Бойцы ВСУ рассказали о судьбе ушедших на фронт добровольцами

Десять стран разрешили Киеву использовать их оружие для ударов по РФ

В США допустили возможность полного запрета российских товаров
#сша
#владимир путин
#президент
#радио
#данные
#страны
#министр
#операции
#дома
#лидер
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СМИ рассказало о смертельно опасном маршруте побега украинских уклонистов
Economist: украинцы тонут в «‎реке смерти» Тиса, пытаясь сбежать от мобилизации
29 мая 2024, 21:11

Фото: iStock/reflection_art

Британское издание Economist рассказало о гибели украинских уклонистов, которые пытаются сбежать с Украины вплавь через «‎реку смерти» Тиса. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что уже зафиксировано 30 случаев гибели мужчин мобилизационного возраста при попытке пересечь границу по этой реке.

«Украинские уклонисты в отчаянии тонут в реке смерти», — гласит заголовок материала.

По данным издания, через Тису переправляются до 40 человек в день. Один из проводников рассказал об успешном пересечении границы группой из 96 человек.

Ранее сообщалось, что пять украинцев смогли сбежать из страны с помощью того, что один из них переоделся в военного и делал вид, что конвоирует остальных. Незаконное пересечение границы произошло рядом с населенным пунктом Дийда, который находится в Закарпатской области Украины.

Читайте также:

Бойцы ВСУ рассказали о судьбе ушедших на фронт добровольцами

В ВСУ заявили, что у Украины не хватит людей для второй волны мобилизации

Десять стран разрешили Киеву использовать их оружие для ударов по РФ
#оружие
#страны
#человек
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков высказался о разрешении Польши применять её оружие для обстрелов России
29 мая 2024, 20:54

Фото: сайт Кремля

Кремль ознакомился с заявлением заместителя министра обороны Польши Цезария Томчика о разрешении Украине обстреливать российские территории поставляемым ей оружием. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что ознакомился с данным документом. Однако, по его словам, в Кремле и до этого знали о позиции Варшавы.

Песков напомнил, что российская сторона неоднократно заявляла о неизбежном ответе на применение ВСУ западного оружия для обстрела ей территорий. Также об этом говорил Владимир Путин в ходе общения с журналистами по итогам рабочего визита в Узбекистан.

Ранее Томчик заявил, что власти Польши снимают ограничения на применение Украиной поставляемого Варшавой вооружения для обстрела объектов на территории России.

Читайте также:

Польша разрешила применять поставляемое Украине оружие для ударов по России

Путин жестко предупредил Польшу о последствиях ввода войск на Украину

Лидеры НАТО поспорили о нанесении ударов по России
#дмитрий песков
#польша
#россия
#украина
#удар
#оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России отработали мобилизацию с участием чиновников
В Воронежской области чиновники отработали мобилизацию
29 мая 2024, 20:37

Фото: iStock/zim286

Власти Воронежской области провели репетицию мобилизации с участием членов президиума правительства региона и других чиновников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Воронежской области.
Сборы под руководством замглавы аппарата губернатора Сергея Трухачева были проведены в Острогожске. В мероприятии приняли участие главы районов и округов, руководители муниципальных военкоматов, а также другие чиновники.

Отмечается, что в ходе учений Трухачев проехал на танке Т-72Б.

Участников сборов ознакомили с порядком работы пункта сбора и штаба оповещения, показали документы и оборудование, сообщили о деталях работы с гражданами.

Причиной проведения сборов власти назвали желание отработать организацию мобилизации.

Читайте также:

В Госдуме рассказали, будет ли мобилизация в России

Мобилизация в России и цели СВО: что рассказал Путин о конфликте с Украиной

Володин: мобилизация спрятавшихся в странах ЕС украинцев сорвалась
#россия
#учения
#мобилизация
#документы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф