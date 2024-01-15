В Днепропетровске предложили создать группы по розыску военнообязанных

Украинцы рискуют исчезнуть с лица земли, если боевые действия не будут завершены в ближайшее время. Такое заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале, опубликовав видео с тысячами могил, где захоронены украинские солдаты.