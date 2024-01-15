В Днепропетровске предложили создать группы по розыску военнообязанных

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Власти украинского Днепропетровска хотят создать группы по розыску военнообязанных. Об этом сообщает украинское издание «Страна», ссылаясь на распоряжение мэра города Бориса Филатова.
«В Днепропетровске предлагают создать группы розыска военнообязанных. Такая норма заложена в проекте решения исполкома горсовета Днепропетровска от 12 января, который на данный момент не был принят», - говорится в Telegram-канале издания.
Таким образом, документ предполагает, создание специальных участков в помещениях райадминистраций для оповещения военнообязанных и поставщиков транспортных ресурсов. К данной работе также предлагается привлечь сотрудников военкоматов. Также издание пишет, что подобным оповещением также будут заниматься по местам проживания работы мужчин призывного возраста.
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