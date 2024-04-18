В Днепропетровске прогремела серия взрывов

Фото: istock / dzika_mrowka
В украинском Днепропетровске прогремела серия взрывов, сообщает издание «РБК-Украина» в своем телеграм-канале.
О первом взрыве стало известно в 10:22 по мск, третий взрыв очевидцы услышали около 11 часов утра.
В настоящее время информации о последствиях атак нет. Минобороны РФ также не комментировало события.
Прежде сообщалось о нанесении массированного удара российской армией по расположению солдат ВСУ в Иваново-Франковске. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, было три прилета снарядов.
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В настоящее время информации о последствиях атак нет. Минобороны РФ также не комментировало события.
Прежде сообщалось о нанесении массированного удара российской армией по расположению солдат ВСУ в Иваново-Франковске. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, было три прилета снарядов.
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Анастасия Хохлова