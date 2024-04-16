В подконтрольном Киеву Херсоне прогремел взрыв

Фото: istock / Yevheniia Kudrova
В подконтрольном Украине городе Херсон прогремели взрывы. Об этом информирует украинское издание «СТРАНА.ua».
Подробная информация не приводится.
По данным официального ресурса для оповещения населения, в подконтрольных Киеву районах города воздушную тревогу не объявляли.
Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Ранее советник руководителя ДНР Игорь Кимаковский заявил, что в Часове Яре первую линию обороны ВСУ держат новобранцы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным официального ресурса для оповещения населения, в подконтрольных Киеву районах города воздушную тревогу не объявляли.
Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Ранее советник руководителя ДНР Игорь Кимаковский заявил, что в Часове Яре первую линию обороны ВСУ держат новобранцы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак