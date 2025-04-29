В Смоленской области обезвредили БПЛА ВСУ в лесу у деревни

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Украинский дрон обезвредили в лесу у деревни Пискарево в Смоленской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Василий Анохин.
«Сегодня в лесном массиве в районе деревни Пискарево Дорогобужского района был обнаружен БПЛА. На место были направлены оперативные службы, которые обезвредили беспилотник», — сказано в публикации.Анохин призвал жителей не приближаться к обломкам дронов для безопасности.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Боевики ВСУ периодически устраивают атаки дронами. Неонацисты бьют по объектам гражданской инфраструктуры, волонтерам, журналистам и мирным жителям.
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Никита Кротов