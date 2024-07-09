В Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

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На фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области Украины прогремела серия взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в регионе в 23:09 по московскому времени.
Также сообщается, что взрывы звучат в Николаевской области Украины. Они раздаются также на фоне объявленной воздушной опасности.
Кроме того, ранее сообщалось о серии взрывов, прогремевших в Белгороде. Там также была объявлена ракетная опасность. В центре города видно скопление машин скорой помощи, а также сотрудников спасательных служб.
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Также сообщается, что взрывы звучат в Николаевской области Украины. Они раздаются также на фоне объявленной воздушной опасности.
Кроме того, ранее сообщалось о серии взрывов, прогремевших в Белгороде. Там также была объявлена ракетная опасность. В центре города видно скопление машин скорой помощи, а также сотрудников спасательных служб.
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Анастасия Чинкова