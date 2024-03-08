В Днепропетровской области повреждён инфраструктурный объект

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Инфраструктурный объект получил повреждения в Днепропетровской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
Он отметил, что объект был повреждён в результате пяти атак беспилотниками и трёх артиллерийских обстрелов.
Ранее Минобороны России в своём Telegram-канале опубликовало информацию о том, что российские военные нанесли удар с помощью РСЗО «Торнадо-Г» по позициям ВСУ на Купянском направлении. Отмечается, что были вскрыты командные пункты и узлы связи украинских националистов.
Также в ведомстве сообщали, что за минувшую неделю средствами ПВО было уничтожено 796 украинских беспилотников.
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Ранее Минобороны России в своём Telegram-канале опубликовало информацию о том, что российские военные нанесли удар с помощью РСЗО «Торнадо-Г» по позициям ВСУ на Купянском направлении. Отмечается, что были вскрыты командные пункты и узлы связи украинских националистов.
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Анастасия Чинкова