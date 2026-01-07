«Трусливо намекнул»: Кадыров назвал Зеленского чертом в ответ на призыв к его похищению
Рамзан Кадыров отреагировал на слова Владимира Зеленского о том, что США могли бы захватить главу Чечни по аналогии с действиями Вашингтона в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Свое заявление руководитель республики опубликовал в Telegram.
Кадыров резко высказался в адрес главы киевского режима.
Политик утверждает, что Зеленский не решился говорить о подобных действиях напрямую от своего имени и предпочел оставить исполнение угроз кому-то другому. В обращении к Зеленскому Кадыров также заявил, что «враг может войти в Чечню, но выйти уже не получится».
«Что только это черт не предпринимает: и в розыск меня подает, и санкции вводит. Теперь американцев просит помочь, мол, не помогли с вооружением, но хотя бы Рамзана украдите. Зеля, хотя бы попытайся быть мужчиной», — ответил Кадыров.
Он резюмировал, что Зеленский не стал грозиться, «сделать это сам, как сделал бы мужчина», а «трусливо намекнул, что не прочь остаться в сторонке», пока его обидчика накажут.
