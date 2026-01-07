«Трусливо намекнул»: Кадыров назвал Зеленского чертом в ответ на призыв к его похищению

07 января 2026, 22:32

Кадыров назвал Зеленского чертом в ответ на призыв к его похищению

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Рамзан Кадыров отреагировал на слова Владимира Зеленского о том, что США могли бы захватить главу Чечни по аналогии с действиями Вашингтона в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Свое заявление руководитель республики опубликовал в Telegram.





Кадыров резко высказался в адрес главы киевского режима.



Политик утверждает, что Зеленский не решился говорить о подобных действиях напрямую от своего имени и предпочел оставить исполнение угроз кому-то другому. В обращении к Зеленскому Кадыров также заявил, что «враг может войти в Чечню, но выйти уже не получится».





«Что только это черт не предпринимает: и в розыск меня подает, и санкции вводит. Теперь американцев просит помочь, мол, не помогли с вооружением, но хотя бы Рамзана украдите. Зеля, хотя бы попытайся быть мужчиной», — ответил Кадыров.