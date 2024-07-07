В шести областях Украины за два часа объявили воздушную тревогу

В Луганской Народной Республике похоронили 20 неопознанных российских солдат в братской могиле у мемориала «Незаживающая рана Донбасса». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента с места событий. Прощание с погибшими в ходе СВО бойцами прошло под звуки траурного марша и оружейные залпы, передает агентство.