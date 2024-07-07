В шести областях Украины за два часа объявили воздушную тревогу

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Воздушную тревогу за последние два часа объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. На это указывают данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно опубликованной информации, воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 22:15, в Сумской – в 23:27, в Кировоградской – 23:41, в 23:51 – в Полтавской. Сирены в Днепропетровской области зазвучали в 0:16 и через 7 минут – в Николаевской.
Ранее Минобороны сообщило, что в Белгородской области сбили 7 украинских беспилотников. Средства ПВО отразили атаку ВСУ за два часа – с 21:15 по 23:20 по московскому времени.
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