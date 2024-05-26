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В Днепропетровской области заминировали одну из подстанций

Минэнерго Украины: взрывное устройство обнаружили на электроподстанции
26 мая 2024, 12:52
Фото: istockphoto/aerogondo

Фото: istockphoto/aerogondo

Взрывное устройство было найдено на одной из электрических подстанций в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале министерства энергетики Украины.
«Для обезвреживания взрывного устройства были вызваны правоохранительные органы и саперы», — говорится в заявлении.
Другие детали ведомство не раскрывает, включая точное местоположение подстанции.



Утром 26 мая по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-ресурса, разработанного министерством цифровой трансформации Украины, тревога была введена около 10:25 по московскому времени.

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ВС РФ выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного
Рогов: ВС России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного
26 мая 2024, 12:27

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российские войска освобождают от украинских националистов населенные пункты Старомайорское и Урожайное шаг за шагом. Об этом рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Наши войска перехватили инициативу и пошли вперед, шаг за шагом выдавливая противника из захваченных им в ходе контрнаступления летом прошлого года сел Старомайорское и Урожайное. Именно эти села режим Зеленского (президент Украины – прим. ред.) выдавал тогда, как одно из главных достижений своего наступления», – сказал Рогов.
Указанные пункты расположены на стыке Запорожской области и ДНР. Боевики ВСУ захватили села прошлогодним летом во время контрнаступления. Рогов добавил, что ВС РФ заняли «важные стратегические высоты», которые находятся к западу от Старомайорского и Урожайного.

Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с конца февраля 2022 года.

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#война
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#владимир рогов
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Стало известно, кого из мировых лидеров Зеленский пригласил на «саммит мира» по Украине
Зеленский пригласил Байдена и Си Цзиньпина на «саммит мира» в Швейцарии
26 мая 2024, 11:59

Фото: iStock/Silent_GOS

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего американского коллегу Джозефа Байдена и главу КНР Си Цзиньпина посетить «саммит мира» в Швейцарии, его цитату приводит РИА Новости.
«Пожалуйста, поддержите саммит мира своим персональным лидерством и участием», — обратился к коллегам Зеленский.

Саммит по Украине должен состояться 15–16 июня под Люцерном, в городе Бюргеншток.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин высказался о легитимности Владимира Зеленского. Он напомнил, что президент Украины утратил свои полномочия ещё 21 июня, когда истёк его президентский срок. Теперь он не имеет права выступать от лица Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Госдуме назвали причину отказа Зеленского от проведения выборов
Володин: у Зеленского закончилось право выступать от имени Украины
26 мая 2024, 11:52

Фото: Официальный сайт Кремля

Спикер Госдумы Вячеслав Володин озвучил причину, по которой президент Украины Владимир Зеленский отказался от проведения выборов в стране. Своим мнением он поделился в личном Telegram-канале, утверждая, что это связано с боязнью утратить власть.
«Любые соглашения с нелегитимным президентом недействительны и в будущем могут быть оспорены. С окончанием срока полномочий у Зеленского завершилось право выступать от имени Украины», — написал Володин.
Он также считает, что Зеленский узурпировал власть, и любые ссылки на военное положение противоречат Конституции Украины. Володин подчеркивает, что народ Украины является единственным источником власти в стране, но в настоящее время они «находятся в заложниках у диктатора-марионетки».

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#володин
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Гидролог не исключил военных целей открытия шлюзов на ДнепроГЭС
Гидролог Болгов: Украина могла открыть шлюзы ДнепроГЭС для военных целей
26 мая 2024, 10:53

Фото: istockphoto/EuToch

Сброс воды на ДнепроГЭС могут использовать в военных целях. Об этом изданию РБК сообщил заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем Российской академии наук Михаил Болгов.
По словам Болгова, открытые Украиной шлюзы могут затопить отдельные постройки и участки. Также доктор технических наук добавил, чтобы оценить риски, необходимо понимать цели сброса воды.

Болгов допустил, что одна из таких целей, возможно, – обводнение дельты для нанесения ущерба российской армии. Однако это может быть связано с обеспечением безопасности плотины.

«В любом случае возможно затопление отдельных участков и построек, попадающих в зону затопления, и эта зона известна, это еще не катастрофический сюжет», – сказал Болгов.
Собеседник заметил, что Энергодару, где расположена Запорожская АЭС, скорее всего, ничего не угрожает, поскольку площадки АЭС и все ее системы рассчитаны на очень высокую надежность.

Перед этим руководство Херсонской области предрекло последствия открытия шлюзов на ДнепроГЭС.

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#россия
#украина
#днепровская гэс
#вс рф
#спецоперация
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Беспилотники НАТО готовятся нанести удар по Крыму и Краснодарскому краю
Рогов: Разведывательные беспилотники НАТО готовят основу для ударов по России
26 мая 2024, 10:30

Фото: iStock/yucelyilmaz

Беспилотники-разведчики НАТО готовят основу для будущих ударов по территории РФ, об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в интервью для РИА Новости.
«Они готовят основу для дальнейших террористических ударов. Они накручивают круги около Крыма, Крымского моста, Краснодарского края на максимально возможном приближении», — заявил собеседник агентства, говоря о натовских беспилотниках.

По его словам, именно благодаря этим разведывательным дронам Вооружённые силы Украины наносят удары по конкретным целям на территории РФ.

Рогов подчеркнул, что эти дроны базируются в Италии. Формально, они кружат в нейтральных водах, но подлетают максимально близко к прибрежным российским регионам.

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#всу
#разведка
#сво
#крым
#краснодарский край
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Володин назвал единственный источник реальной власти, оставшийся на Украине
Володин: Мобилизованные украинцы должны вернуться домой
26 мая 2024, 10:19

Фото: Официальный сайт Кремля

Мобилизованные украинцы должны вернуться домой из-за утраты полномочий президента Владимира Зеленского, с таким заявлением выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
Володин напомнил, что 21 мая истекли полномочия президента Владимира Зеленского. Однако, из-за страха потерять власть он отменил выборы, которые должны были состояться в апреле 2024 года.

Теперь Зеленский не имеет права объявлять мобилизацию, а также отправлять граждан Украины на фронт.

«Мобилизованные на основании незаконных решений граждане Украины сегодня должны вернуться домой — Зеленский нелегитимен, он не может давать приказы», — подчеркнул Володин.

По словам главы ГД, единственный источник реальной власти, который остался в сегодняшней Украине, — это народ.

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#владимир зеленский
#всу
#сво
#украина
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Рогов: ВС РФ расширили зону контроля за Работино на Ореховском направлении
26 мая 2024, 10:06

Фото: сайт Минобороны РФ

Российские войска успешно штурмовали позиции ВСУ и захватили пленных, расширив зону контроля за Работино на Ореховском направлении. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Наша армия продолжает развивать успех на ореховском направлении, выдавливая противника. После освобождения Работино наши бойцы расширили зону контроля за его северными окраинами»,– сказал чиновник.
Перед этим в Минобороны РФ сообщали об успехах группировки войск «Днепр», которая в середине мая выбила украинских неонацистов из населенного пункта Работино в Запорожской области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, начатую в конце февраля 2022 года, по приказу президента России Владимира Путина. Конечная цель российских военных – прекратить геноцид мирного населения со стороны киевского режима.

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#россия
#украина
#вс рф
#всу
#спецоперация
#война
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Российские силы поразили склад с ракетами ATACMS в Днепропетровской области
Лебедев: ВС РФ ударили по складу с ракетами ATACMS в Днепропетровской области
26 мая 2024, 09:59

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Российские войска нанесли удар по украинскому складу, на котором хранились ракеты ATACMS, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью для РИА Новости.
По словам Лебедева, в ночь на 26 мая взрывы прогремели в городе Павлоград Днепропетровской области. Местные жители сообщали о двух взрывах.

«Удары наносились в сторону войсковой части 3024 Национальной гвардии Украины... По данным Сопротивления, на этой неделе на территорию складов возле военной части привезли в трех КАМАЗах ракеты, по описанию похожие на м39 ATACMS», — объяснил собеседник агентства.

Лебедев подчеркнул, что после удара к военной части стянулись кареты скорой помощи. Также известно, что некоторых пострадавших пришлось эвакуировать не вертолётах.

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«Безрассудство»: В США испугались ответа России на ракетные удары
Меркурис: Россия даст масштабный ответ Западу на ракетные удары
26 мая 2024, 09:45

Фото: iStock/Alexyz3d

Россия даст ответ США, если Америка разрешит Украине бить её ракетами по территории РФ, об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью для YouTube-канала Duran.
«Совершенно безрассудная идея о ракетных ударах по России. На них Москва ответит, даже если они будут американские. Им (России — ред.) доступны все возможные способы», — прокомментировал ситуацию Меркурис.

Эксперт подчеркнул, что в ответ Россия может нанести удары по американским базам, которые расположены по всему миру. У Штатов же не хватит ресурсов для отражения ударов РФ.

«Соревнуются в русофобии»: Карту РФ с зоной поражения ракетами показали в США из-за выборов
«Соревнуются в русофобии»: Карту РФ с зоной поражения ракетами показали в США из-за выборов

При этом Меркурис убеждён, что США не смогу прислушаться к здравому смыслу и рано или поздно дадут согласие на удары ВСУ по территории России.

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