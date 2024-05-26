В Днепропетровской области заминировали одну из подстанций

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Взрывное устройство было найдено на одной из электрических подстанций в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале министерства энергетики Украины.
«Для обезвреживания взрывного устройства были вызваны правоохранительные органы и саперы», — говорится в заявлении.Другие детали ведомство не раскрывает, включая точное местоположение подстанции.
Утром 26 мая по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-ресурса, разработанного министерством цифровой трансформации Украины, тревога была введена около 10:25 по московскому времени.
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Артем Кузьмин