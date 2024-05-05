В Днепропетрвоске прозвучали взрывы

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В украинском городе Днепропетровск (украинское название – Днепр) прогремела серия взрывов, сообщает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.
Подробности не сообщаются.
Спустя девять минут поступила информация о том, что взрывы повторились.
Ранее взрыв прогремел в Харькове. Вероятно, он произошел за пределами города.
Взрывы также были слышны в ночь на 5 мая в Сумах и Херсоне, подконтрольным Киеву.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Спустя девять минут поступила информация о том, что взрывы повторились.
Ранее взрыв прогремел в Харькове. Вероятно, он произошел за пределами города.
Взрывы также были слышны в ночь на 5 мая в Сумах и Херсоне, подконтрольным Киеву.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов