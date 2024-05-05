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В Днепропетрвоске прозвучали взрывы

В Днепропетрвоске прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги
05 мая 2024, 02:19
Фото: iStock/FelixRenaud

Фото: iStock/FelixRenaud

В украинском городе Днепропетровск (украинское название – Днепр) прогремела серия взрывов, сообщает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.
Подробности не сообщаются.

Спустя девять минут поступила информация о том, что взрывы повторились.



Ранее взрыв прогремел в Харькове. Вероятно, он произошел за пределами города.

Взрывы также были слышны в ночь на 5 мая в Сумах и Херсоне, подконтрольным Киеву.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#херсонская область
#днр
#сво
#владимир путин
#взрыв
В Харькове прозвучали новые взрывы
«Общественное»: в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
05 мая 2024, 01:29

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Харькове прогремели новые взрывы, передает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.
Уточняется, что серия взрывов, вероятно, произошла за пределами города. Позднее стало известно о новой волне взрывов

Ранее, в субботу 4 мая, четыре взрыва подряд прогремели в Харькове в течение дня. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что по объектам гражданской инфраструктуры в районе Основянский был нанесен удар российским беспилотником.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Херсоне прогремел сильный взрыв
05 мая 2024, 00:10

Фото: iStock/trikolor

В подконтрольном Киеву Херсоне прогремел сильный взрыв, передает украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что взрыв произошел примерно в 23:05. Местные власти не дали комментариев.

Согласно карте, подготовленной Министерством цифровой трансформации Украины, на территории подконтрольных Киеву районов объявлена воздушная тревога.

Ранее взрыв произошел в Сумах. До этого в Харькове прозвучал четвертый взрыв за день.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#херсонская область
#киев
#украина
#сво
#владимир путин
#харьков
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Французский полковник раскрыл последствия потери Часова Яра для ВСУ
Французский военный Гойя: потеря ВСУ Часова Яра откроет РФ путь до Краматорска
04 мая 2024, 23:54

Фото: iStock/JARAMA

Потеря Часова Яра Вооруженными силами Украины (ВСУ) даст российской армии возможность освободить Краматорск, заявил в интервью LCI полковник французской армии в отставке Мишель Гойя.
По его словам, ситуация в Часовом Яре не благоприятствует ВСУ.

«Существует риск довольно быстрого падения этого города», – объяснил Гойя.

В то же время он добавил, что Часов Яр хорошо укреплен и «представляет собой удачную оборонительную позицию». Гойя отметил, что если Россия освободит этот населенный пункт, то ВС РФ смогут выйти на подступы к Краматорску и Славянску.

Ранее сотрудники силовых структур Донецкой народной республики сообщили, что украинский военный гарнизон в Часовом Яре потерял возможность подвозить боеприпасы и дополнительные силы по своему усмотрению. В то же время ВСУ понесли новые потери.

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#вс рф
#всу
#франция
#военные
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Российская армия освободила три села на горловском направлении – военкор Руденко
04 мая 2024, 23:53

Фото: iStock/fortton

Российские войска освободили населенные пункты Новокаkиново, Керамик и Архангельское на горловском направлении, сообщил военный корреспондент в своем Telegram-канале Андрей Руденко.
По его словам, эти населенные пункты были освобождены бойцами 132-й бригады 1-го армейского корпуса.

Ранее, 4 мая, сообщалось, что российские войска взяли под контроль крупный опорный пункт ВСУ в Красногоровке в Донецкой народной республике (ДНР).

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#днр
#сво
#владимир путин
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#вс рф
#военкор
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Богомаз: Украинские террористы обстреляли два села в Брянской области
04 мая 2024, 22:28

Фото: iStock/Standart

ВСУ обстреляли Брянскую область. ​Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы совершили обстрел села Горожанка Суземского района. Пострадавших нет. По предварительной информации, в результате террористической атаки частично повреждено одно домовладение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор.
Позже он добавил, что ВСУ обстреляли село Новые Юрковичи Климовского района. Также обошлось без пострадавших. Частично повреждено административное здание. По словам Богомаза, на месте работают оперативные и экстренные службы.

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В Курской области уничтожили девять украинских БПЛА
Старовойт: средства РЭБ уничтожили девять беспилотников ВСУ в Курской области
04 мая 2024, 21:57

Фото: istock / sommersby

Беспилотники ВСУ были ликвидированы у девяти населенных пунктов в Курской области. Об этом 4 мая сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, устройства были уничтожены у села Гордеевка Кореневского района, посёлка Коренево и Суджи, а также сёл Гоголевка и Горналь Суджанского района, деревни Городище Рыльского района, пункта пропуска «Тёткино» и села Сергеевка Глушковского района.

Девять дронов были сбиты стрелковым оружием в районе хутора Олешня Суджанского района, а несколько других были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, в Гуево один дом пострадал от осколков, в Козино повреждения зафиксированы в двух домах, а также нарушено газоснабжение. Также были зафиксированы прилёты недалеко от посёлка Коренево, сёл Гордеевка и Троицкое Кореневского района, при этом никто не пострадал.

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Военный эксперт высказался о значении потери ВСУ эшелона с оружием
Военный эксперт Дандыкин: уничтоженный эшелон оружия мог обеспечить батальон ВСУ
04 мая 2024, 20:12

Фото: iStock/vadimrysev

Эшелон, содержащий западное вооружение и боеприпасы, уничтоженный российскими военными, мог обеспечить целый батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение в интервью сайту «Лента.ру» высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Эшелон — это очень серьезное событие, поскольку в нем может содержаться техника и боеприпасы, что делает его эквивалентным значению целого батальона. Каждый подобный эшелон, приближающийся к линии фронта, означает, что нашим военнослужащим и командирам не придется сталкиваться с ним непосредственно в боях, что крайне важно», — подчеркнул он.
Дандыкин также добавил, что чем больше подобных эшелонов будет уничтожено до достижения позиций противника, тем существеннее будут успехи российской армии.

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#боеприпасы
#всу
#вс рф
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ВСУ ударили по православной церкви в Белгородской области прямо перед Пасхой
04 мая 2024, 19:43

Фото: iStock/BrianAJackson

Вооружённые силы Украины нанесли удар по православной церкви в Белгородской области прямо в канун Пасхи, кадры публикует Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, украинский беспилотный летательный аппарат упал в селе Муром в Шебекинском округе Белгорода, рядом со Свято-Троицким храмом.
По предварительной информации, в результате удара никто не пострадал.

Ранее на Садовом кольце в центре Москвы остановили подозрительный автомобиль. В нём правоохранители обнаружили разобранный беспилотник самолётного типа. Место происшествия оцепили, к нему вызвали сотрудников Федеральной службы безопасности. В настоящий момент устанавливаются дополнительные подробности случившегося.

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#беспилотник
#белгородская область
#всу
#церковь
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«Его ждёт трибунал»: На Украине раскрыли судьбу Зеленского после истечения его полномочий
Экс-депутат Верховной рады Килинкаров: Зеленского ждёт трибунал
04 мая 2024, 19:13

Владимир Зеленский пойдёт под трибунал, когда завершится срок его президентских полномочий, с таким заявлением выступил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в интервью для «Абзаца».
«Его в любом случае будет ждать трибунал. Он очень надеется на гарантии безопасности британцев, но человек, оказавший им услугу, уже для них интереса не представляет», — прокомментировал ситуацию Килинкаров.

По его словам, тот факт, что Зеленский объявлен в розыск, рано или поздно будет вынужден принять Интерпол и арестовать украинского политика. Пока он находится на посту президента — ему ничего не угрожает, а вот сразу после истечения срока его полномочий он больше не будет защищён.

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#владимир зеленский
#украина
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