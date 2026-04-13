В ДНР будут судить воевавшего на стороне ВСУ ирландского наемника Риса Бирна
Генпрокуратура РФ сообщила, что в ДНР заочно рассмотрят уголовное дело ирландца Риса Бирна, воевавшего на стороне ВСУ. Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение. Об этом пишет РИА Новости.
По версии следствия, 31-летний гражданин Ирландии приехал на Украину в марте 2022 года. Там он вступил в ряды ВСУ как наемник. Следователи считают, что Бирн участвовал в боях против российских военных до осени 2025 года. За это, по их оценке, он получил более 2 миллионов рублей.
Ирландцу вменяют участие в вооруженном конфликте по части 3 статьи 359 УК РФ. Верховный суд ДНР заочно рассмотрит материалы по существу. Сейчас Рис Бирн находится в международном розыске. Суд санкционировал его заочный арест.
Читайте также: