Силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ в Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ в Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
По его словам, БПЛА пытались ударить по Каменску району. Однако нападение не удалось. Количество перехваченных и уничтоженных дронов в публикации не приводится.
Также Слюсарь добавил, что в результате инцидента не пострадал ни один местный житель. Информация о возможных последствиях на земле в настоящее время уточняется.
В ночь с 18 на 19 ноября над Краснодарским краем прогремело около 20 взрывов.
