Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 65 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Шестнадцать вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над акваторией Черного моря, четырнадцать — над Воронежской областью, четырнадцать — над Краснодарским краем, одиннадцать — над Белгородской областью, девять — над акваторией Азовского моря, один — над Брянской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее стало известно, что на харьковском участке фронта штурмовая группа 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ не смогла достичь успеха.
