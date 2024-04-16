«Они слабеют»: Чешский наемник рассказал, что происходит на Украине

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Участвующий в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины чешский наемник Петр в разговоре с изданием iDNES рассказал о состоянии украинской армии на передовой.
«Украинцы слабеют, и это чистый факт», — заявил собеседник агентства, добавил, что это признают и сами военнослужащие украинских сил.Как считает наёмник, два года боевых действий «это слишком и для тела, и для психики».
В материале также обратили внимание, что сейчас украинские военнослужащие испытывают дефицит боеприпасов и поддержки Запада. По мнению собеседника агентства, большинство хорошо обученных военных ВСУ либо умерли, либо получили ранения.
Петр подытожил, что у ВСУ «не радужные» перспективы.
Ранее сообщалось, что на Украине сотрудники военкомата задержали мужчину и бросили в лесу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак