Фото: istockphoto/Artem Zakharov
В селе Плехово Курской области боевики ВСУ расстреляли мужчину на улице. Об этом рассказала местная жительница на опросе у военного следователя СК РФ, которая была ранее эвакуирована, пишет РИА Новости.
Вооруженные силы Украины продолжают удерживать контроль над некоторой частью Курской области и стремятся совершить новый прорыв, но все попытки проникнуть вглубь обороны России оперативно пресекаются российскими военными. По словам Нины Девятиловой, мирные жители в плену у боевиков сидят где-то в подвале.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Ранее сообщалось, что полковник в отставке Ральф Тиле в интервью немецкому изданию Focus предостерег Владимира Зеленского о потенциально опасных последствиях реакции на масштабные российские атаки. Он отметил, что атаки на Российскую Федерацию могут еще сильнее разозлить президента РФ Владимира Путина.
До этого хакерская группа RaHDit, известная как «Злые русские хакеры», опубликовала в интернете данные около 7700 членов обновленного нацистского полка «Азов»*. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«А где-то в Плехово тоже мужчину убили. Шёл по улице, они его расстреляли», — сказала она.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Ранее сообщалось, что полковник в отставке Ральф Тиле в интервью немецкому изданию Focus предостерег Владимира Зеленского о потенциально опасных последствиях реакции на масштабные российские атаки. Он отметил, что атаки на Российскую Федерацию могут еще сильнее разозлить президента РФ Владимира Путина.
До этого хакерская группа RaHDit, известная как «Злые русские хакеры», опубликовала в интернете данные около 7700 членов обновленного нацистского полка «Азов»*. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*батальон признан террористическим и запрещён на территории России
Дарья Осипова