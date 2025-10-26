В Кремле заявили, что украинский конфликт нельзя решить «за одну ночь»

26 октября 2025, 13:44

Песков: Путин позитивно воспринимает усилия Трампа по Украине

Фото: Istock/Tomas Ragina

Владимир Путин позитивно оценивает намерение Дональда Трампа содействовать урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.





При этом Песков подчеркнул, что излишняя поспешность в этом вопросе не соответствует реальному положению дел, поскольку истоки противостояния очень глубоки и формировались в течение многих лет.

«Иногда такая излишняя поспешность, конечно, очень резко контрастирует с реальностью, потому что такой конфликт, как украинский, <...> с основными первопричинами настолько сложен, что решить его за одну ночь невозможно», — заявил он.