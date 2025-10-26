В Кремле заявили, что украинский конфликт нельзя решить «за одну ночь»
Песков: Путин позитивно воспринимает усилия Трампа по Украине
Владимир Путин позитивно оценивает намерение Дональда Трампа содействовать урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
При этом Песков подчеркнул, что излишняя поспешность в этом вопросе не соответствует реальному положению дел, поскольку истоки противостояния очень глубоки и формировались в течение многих лет.
«Иногда такая излишняя поспешность, конечно, очень резко контрастирует с реальностью, потому что такой конфликт, как украинский, <...> с основными первопричинами настолько сложен, что решить его за одну ночь невозможно», — заявил он.По словам представителя Кремля, российский лидер воспринимает подобные инициативы как жест доброй воли, но считает сам конфликт слишком сложным для быстрого разрешения.
Ранее в Кремле заявили о готовности жёстко реагировать на возможные удары по территории России.