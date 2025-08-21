В ДНР погибли два человека после удара ВСУ по жилому сектору в Енакиево
В ДНР погибли двое мирных жителей после удара украинской армии по по жилому сектору в городе Енакиево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы республики.
Как стало известно, удар был совершен с помощью беспилотников. Помимо погибших известно о минимум двоих пострадавших. Об их состоянии информации нет. О разрушениях после удара ВСУ не уточняется.
«По жилому массиву в Енакиеве ударили с помощью беспилотников. Минимум два человека погибли, двое получили ранения», — передает агентство.