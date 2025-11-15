Бойцы ВС РФ поразили связанный с ВПК объект ВСУ
Минобороны РФ 15 ноября заявило о нанесении ударов по военному аэродрому и объекту энергоснабжения, который обеспечивал работу украинского военно‑промышленного комплекса.
Согласно информации ведомства, поразили цех по изготовлению безэкипажных катеров, места сборки и хранения дальнодействующих БПЛА, узлы связи Главного управления разведки Украины и пункты временной дислокации боевиков и наемников.
Ранее российские силы сообщили о взятии под контроль населённого пункта Яблоково в Запорожской области.
За последние сутки подразделения группировки «Восток», по данным МО РФ, уничтожили свыше 265 неонацистов ВСУ и две боевые бронированные машины.
